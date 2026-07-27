El reemplazo de Angie Rodríguez es temporal

Según la resolución, el cargo de gerente del Fondo Adaptación se encuentra en vacancia temporal desde el 17 hasta el 31 de julio de 2026, debido a la incapacidad médica de Angie Lizeth Rodríguez Fajardo. La situación fue reconocida previamente por la entidad mediante una resolución interna expedida el 23 de julio.

Por esa razón, el Ministerio de Hacienda dispuso un encargo interinstitucional para garantizar la continuidad de las funciones. El acto administrativo no retira definitivamente a Rodríguez ni la declara insubsistente, sino que la mantiene como titular mientras se encuentra en licencia por enfermedad.

La precisión resulta relevante porque, durante la misma jornada, el presidente Gustavo Petro pidió al Ministerio de Hacienda declarar insubsistente a Rodríguez, después de cuestionar sus declaraciones sobre el manejo de recursos del Fondo Adaptación. Sin embargo, esa solicitud no quedó materializada en la Resolución 1697, que solamente atiende la ausencia temporal de la funcionaria.

Con el encargo, Pava queda simultáneamente al frente de la UNGRD y el Fondo Adaptación, dos entidades que participan en la preparación, atención y recuperación frente a emergencias, desastres y fenómenos climáticos.

¿Quién es Javier Pava Sánchez?

Javier Pava es ingeniero geólogo, especialista en Evaluación del Riesgo y Prevención de Desastres y magíster en Planeación Territorial y Dinámicas de Población. Cuenta con más de 25 años de experiencia en gestión del riesgo, cambio climático y gestión ambiental.

Antes de asumir nuevamente la dirección encargada de la UNGRD, se desempeñaba como director técnico de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Departamento Nacional de Planeación (DNP), cargo del cual continúa siendo titular, según la resolución del Ministerio de Hacienda.

También fue creador y director del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático de Bogotá (Idiger). Su trayectoria incluye trabajos con la Cancillería y los ministerios de Transporte y Ambiente, además de consultorías para el Banco Mundial, la Comunidad Andina, la cooperación alemana GIZ y la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres.

Esta no será su primera experiencia en la entidad. Pava ya ejerció como gerente encargado del Fondo Adaptación entre el 12 de septiembre de 2022 y el 31 de marzo de 2023, periodo durante el cual también dirigía la UNGRD.

Por ahora, su permanencia en la gerencia dependerá de la duración de la licencia médica de Angie Rodríguez. Una eventual salida definitiva de la funcionaria o la designación de otro gerente tendrá que quedar formalizada mediante un nuevo acto administrativo.