Juliana Guerrero presentó su renuncia irrevocable como delegada del presidente Gustavo Petro ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar. La decisión se conoció el mismo día en que la Fiscalía anunció nuevas diligencias para verificar señalamientos contra ella y su hermana, Verónica Guerrero.

La renuncia fue comunicada este lunes 27 de julio por Alzate Hernández Abogados, firma que asumió la representación de Guerrero. En la carta, la exaspirante al Viceministerio de Juventudes explicó que se apartará del cargo para concentrarse en los procesos que cursan en su contra.

Guerrero asegura que atenderá las investigaciones

Guerrero sostuvo que los cuestionamientos en su contra no deben afectar a la Universidad Popular del Cesar, al Gobierno nacional ni el cumplimiento de las funciones del Consejo Superior.

También señaló que comparecerá ante las autoridades, atenderá las citaciones y entregará la información que tenga disponible para contribuir al esclarecimiento de los hechos. Además, agradeció al presidente Petro, al Ministerio de Educación, a la universidad y a los integrantes del Consejo Superior por el trabajo desarrollado durante su designación.