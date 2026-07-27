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Juliana Guerrero renuncia al Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar

Juliana Guerrero renunció al Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar mientras la Fiscalía investiga señalamientos contra ella y su hermana.
Juliana Guerrero renuncia al Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar
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Juliana Guerrero presentó su renuncia irrevocable como delegada del presidente Gustavo Petro ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar. La decisión se conoció el mismo día en que la Fiscalía anunció nuevas diligencias para verificar señalamientos contra ella y su hermana, Verónica Guerrero.

La renuncia fue comunicada este lunes 27 de julio por Alzate Hernández Abogados, firma que asumió la representación de Guerrero. En la carta, la exaspirante al Viceministerio de Juventudes explicó que se apartará del cargo para concentrarse en los procesos que cursan en su contra.

Guerrero asegura que atenderá las investigaciones

Guerrero sostuvo que los cuestionamientos en su contra no deben afectar a la Universidad Popular del Cesar, al Gobierno nacional ni el cumplimiento de las funciones del Consejo Superior.

También señaló que comparecerá ante las autoridades, atenderá las citaciones y entregará la información que tenga disponible para contribuir al esclarecimiento de los hechos. Además, agradeció al presidente Petro, al Ministerio de Educación, a la universidad y a los integrantes del Consejo Superior por el trabajo desarrollado durante su designación. 

Juliana Guerrero renuncia al Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar

 

Fiscalía revisará señalamientos contra las hermanas Guerrero

Horas antes de conocerse la renuncia, la Fiscalía General de la Nación trasladó a la Dirección Especializada contra la Corrupción una investigación para establecer si existieron irregularidades relacionadas con las hermanas Juliana y Verónica Guerrero.

El ente investigador ordenó labores de policía judicial para recaudar elementos y verificar una denuncia periodística que las señala de presuntamente gestionar contratos públicos a cambio de pagos de empresarios. Hasta ahora, la Fiscalía no ha informado sobre imputaciones ni personas formalmente vinculadas dentro de esta nueva actuación.

La defensa de Juliana Guerrero rechazó las acusaciones y sostuvo que será ante las autoridades donde responderá por los señalamientos. Guerrero también afronta otro proceso penal relacionado con los títulos universitarios que presentó cuando aspiraba al Viceministerio de Juventudes.

Tras la renuncia, el Gobierno deberá definir quién ocupará su representación ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar.

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