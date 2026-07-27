Tras concluir su participación en la cita mundialista de 2026 vistiendo la camiseta de la Selección Colombia, el atacante guajiro Luis Díaz vuelve a convertirse en el gran protagonista del mercado de pases. Su campaña brillante con el Bayern Múnich —donde registró 26 goles y 19 asistencias para conquistar el doblete de Bundesliga y DFB Pokal— encendió las alarmas en el fútbol de Medio Oriente.

Una oferta astronómica desde Arabia Saudita

El Al-Hilal alista una ofensiva financiera monumental. El club saudí estaría dispuesto a ofrecerle al extremo un salario cercano a los 25 millones de euros por temporada, una cifra que prácticamente duplicaría sus ingresos actuales en Alemania. Esta megaoperación cuenta con el respaldo estratégico del Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudita y el músculo financiero de gigantes corporativos de ese país que quieren diversificar sus negocios.

Un pulso millonario con el Bayern Múnich

Sin embargo, concretar el traspaso no será una tarea sencilla. Para destrabar la negociación, la escuadra árabe tendría que poner sobre la mesa una propuesta superior a los 100 millones de euros para convencer a la directiva alemana, considerando que el colombiano tiene contrato vigente hasta junio de 2029.

Además, para el técnico Vincent Kompany, el guajiro es una pieza indispensable en su esquema táctico. El posible fichaje se perfila como un vibrante pulso entre el poderío económico del Golfo Pérsico y la resistencia institucional de un histórico de Europa.