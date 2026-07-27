Ejército alerta grave déficit de armamento y equipos

El Ejército Nacional advirtió que enfrenta un déficit del 66,3 % en material de guerra, que incluye armamento, municiones, equipos especiales y paracaídas, según el informe de empalme entregado al Gobierno entrante de Abelardo de la Espriella.

De acuerdo con el documento, la escasez responde al desgaste de los equipos por años de uso, su obsolescencia y las limitaciones presupuestales que han impedido avanzar en programas de reposición, modernización y adquisición de nuevo material.

El informe también señala que la institución necesita fortalecer las capacidades operacionales y reemplazar equipos que ya cumplieron su vida útil para garantizar el desarrollo de las operaciones militares en el país.