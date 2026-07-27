Diez militares comparecientes ante la JEP apoyaron la recuperación de 54 cuerpos

Diez exintegrantes de la Fuerza Pública que comparecen ante la Jurisdicción Especial para laPaz (JEP) participaron en una nueva intervención forense en el cementerio San Antonio de Padua, en Pitalito, Huila. Durante esta fase fueron recuperados 13 cuerpos, con lo que el total de hallazgos en el lugar llegó a 54 desde 2024.

Los comparecientes están vinculados al Subcaso Huila del Caso 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentados por agentes del Estado como bajas en combate. Los diez participantes reconocieron su responsabilidad por estos crímenes y desarrollaron las labores bajo restricciones efectivas de derechos y libertades, con monitoreo de la JEP.

Trece cuerpos en la cuarta intervención

La intervención se realizó entre el 10 y el 19 de junio de 2026 y fue liderada por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). El trabajo de los comparecientes consistió en retirar cerca de 15 toneladas de guadua y adecuar el terreno para permitir el ingreso de los equipos forenses.

Según la JEP, fueron despejados aproximadamente 850 metros cuadrados. La UBPD pudo intervenir seis sitios de interés forense en una zona donde el crecimiento de la vegetación había eliminado las referencias visibles de antiguas sepulturas.

Los 13 cuerpos recuperados corresponderían a personas desaparecidas en hechos relacionados con el conflicto armado ocurridos entre 2002 y 2005. Tres cuentan con orientación de identidad, lo que significa que existe una hipótesis sobre quiénes podrían ser, pero esta deberá ser confirmada mediante los análisis de la UBPD y del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

La Unidad de Búsqueda informó que ya ubicó a las familias relacionadas con esas tres posibles identidades. Si los análisis científicos confirman la correspondencia, las entidades podrán avanzar en los respectivos procesos de entrega digna.

Más de un centenar de personas fueron inhumadas allí

La investigación humanitaria incluyó la revisión de cerca de 524 expedientes de necropsia. A partir de este análisis, la UBPD estableció que más de un centenar de personas fallecidas en el sur del país fueron sepultadas en el cementerio sin que en ese momento pudiera determinarse su identidad.

Desde 2024 se han realizado cuatro intervenciones en el cementerio San Antonio de Padua. De los 54 cuerpos recuperados, nueve ya fueron identificados y entregados a sus familiares en Huila, Caquetá, Cauca, Putumayo, Cesar y Valle del Cauca. Los demás continúan en proceso de identificación.

La información oficial no establece que los 54 cuerpos correspondan a víctimas de los mismos comparecientes ni que todos estén relacionados con ejecuciones extrajudiciales. La participación de los exintegrantes de la Fuerza Pública hace parte de acciones restaurativas de apoyo a la búsqueda y podrá ser evaluada como cumplimiento anticipado de la sanción propia que eventualmente les imponga el Tribunal para la Paz.

El cementerio cuenta con una medida de protección de la JEP desde marzo de 2025. La UBPD anunció que las intervenciones continuarán y pidió a las familias de personas desaparecidas antes del 1 de diciembre de 2016 presentar una solicitud de búsqueda o aportar información que contribuya a la identificación de los cuerpos.