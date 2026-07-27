Bogotá lanza ‘Vecino Buena Pata’ para proteger perros y gatos abandonados

Bogotá puso en marcha ‘Vecino Buena Pata’, una estrategia del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) que busca fortalecer el cuidado comunitario de perros y gatos en condición de abandono, una problemática que afecta a más de 66.400 animales en la capital.

La iniciativa comenzó con la inscripción de 121 ciudadanos, quienes participarán como cuidadores comunitarios, principalmente de perros que permanecen en las calles. Cada animal vinculado al programa recibirá un collar de identificación, con el propósito de facilitar su reconocimiento y visibilizar el compromiso de quienes velan por su bienestar.

Para hacer parte de la estrategia, los participantes deberán firmar un Acuerdo de Cuidado, mediante el cual se comprometen a garantizar alimentación, protección, bienestar, convivencia y a reportar cualquier situación que represente un riesgo para los animales.