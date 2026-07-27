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Bogotá lanza ‘Vecino Buena Pata’ para proteger perros y gatos abandonados

El programa ‘Vecino Buena Pata’ busca fortalecer el cuidado comunitario de animales en condición de abandono. En la ciudad se estima que más de 66.400 perros y gatos viven en las calles.
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Bogotá puso en marcha ‘Vecino Buena Pata’, una estrategia del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) que busca fortalecer el cuidado comunitario de perros y gatos en condición de abandono, una problemática que afecta a más de 66.400 animales en la capital.

La iniciativa comenzó con la inscripción de 121 ciudadanos, quienes participarán como cuidadores comunitarios, principalmente de perros que permanecen en las calles. Cada animal vinculado al programa recibirá un collar de identificación, con el propósito de facilitar su reconocimiento y visibilizar el compromiso de quienes velan por su bienestar.

Para hacer parte de la estrategia, los participantes deberán firmar un Acuerdo de Cuidado, mediante el cual se comprometen a garantizar alimentación, protección, bienestar, convivencia y a reportar cualquier situación que represente un riesgo para los animales.

 

El IDPYBA realizará seguimiento permanente a los casos inscritos y brindará acompañamiento preventivo, además de atender situaciones que estén dentro de sus competencias. La entidad también fortalecerá las redes comunitarias de protección animal para mejorar la atención de perros y gatos que viven en las calles.

La estrategia contempla el apoyo de un equipo especializado que orientará a los cuidadores cuando los animales presenten problemas de comportamiento y desarrollará acciones de cultura ciudadana para promover una mejor convivencia entre las comunidades y los animales.

Según la Secretaría Distrital de Ambiente, cada año son abandonados cerca de 11.000 perros en Bogotá, una cifra que evidencia la necesidad de fortalecer las estrategias de protección, adopción y tenencia responsable en la ciudad.

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