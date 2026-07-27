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¿Quién es Mauricio Gaona, el nuevo embajador de Colombia ante las Naciones Unidas?

Descubra la trayectoria, experiencia y objetivos del nuevo embajador de Colombia ante la ONU.
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KienyKe

Se ha anunciado el nombramiento de Mauricio Gaona como nuevo Embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York. El reconocido jurista y académico regresó al país para poner su trayectoria e itinerario profesional al servicio del escenario diplomático nacional.

Gaona es jurista, académico, escritor y analista internacional especializado en Derecho Internacional Público, Derechos Humanos, Derecho Constitucional y Democracia. Es políglota y autor de más de 90 publicaciones que incluyen libros, artículos académicos, columnas, ensayos y análisis especializados.

Su trayectoria académica abarca estudios superiores e investigación en diversas instituciones del mundo. Obtuvo el título de Abogado en la Universidad Externado de Colombia como primer puesto y becario de honor. Cuenta con un Máster en Derecho de la Unión Europea por la Universidad de París II (Panthéon-Assas), una Maestría en Derecho Internacional y Comparado por la Universidad de California (UCLA) y un Doctorado en Derecho con especialidad en Derechos Humanos por la Universidad McGill. Además, realizó dos años de residencia académica en la Escuela de Derecho de Harvard.

En el ámbito docente e investigativo, ha participado en centros de estudio como Harvard, Yale, Oxford, Cambridge, MIT, UCLA, NYU, McGill, Ottawa y la Universidad Nacional de Singapur. También se ha desempeñado como profesor invitado en la Universidad de los Andes y profesor visitante en la Escuela de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia.

Trayectoria Institucional y Antecedentes

En el sector público colombiano, Gaona ha ocupado responsabilidades de alto nivel. Se desempeñó como Contralor Nacional Delegado para la Gestión Pública, Asesor del Fiscal General de la Nación y Secretario Privado del Presidente del Consejo de Estado.

En el ámbito personal y familiar, es hijo del reconocido jurista y magistrado Manuel Gaona Cruz, asesinado durante los hechos del Palacio de Justicia.

Objetivos de la Gestión Diplomática

Desde la delegación diplomática en Nueva York, la gestión de Gaona estará orientada a redefinir la imagen y posición internacional de Colombia. Sus metas principales incluyen el impulso de consensos internacionales y alianzas estratégicas globales, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas del país, la promoción de la democracia en la región de América Latina y la dinamización de acuerdos internacionales para el fortalecimiento económico y de la seguridad nacional.

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