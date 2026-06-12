Invamer no presentará una encuesta de intención de voto para la segunda vuelta presidencial entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. La decisión fue atribuida a Canal Caracol y ocurre en medio del debate por la nueva Ley de Encuestas y por los errores de las mediciones antes de la primera vuelta.

La segunda vuelta presidencial tendrá una ausencia llamativa en el tablero de mediciones: Invamer no publicará encuesta de intención de voto para el duelo entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Según reveló El Reporte Coronell, una fuente del Canal Caracol confirmó que el medio decidió no contratar el estudio para esta fase de la campaña.

La decisión corta, al menos para este balotaje, la presencia de una de las firmas más reconocidas en la medición política del país. Invamer fue durante más de tres décadas una referencia para seguir las tendencias electorales, especialmente a través de sus encuestas divulgadas por medios nacionales.

La razón detrás de la decisión

El motivo expuesto no fue la diferencia entre el pronóstico de primera vuelta y el resultado final, sino las exigencias de la Ley de Encuestas. Esa norma endureció las condiciones para publicar estudios de opinión política y electoral, entre ellas el margen de error, la representatividad de la muestra y la entrega de información técnica.

En mediciones nacionales, la ley exige un margen de error de diseño máximo del 3 % y un nivel de confianza mínimo del 95 %. También establece obligaciones sobre ficha técnica, financiación, preguntas formuladas, método de recolección, universo representado, microdatos anonimizados y otros soportes que permitan revisar la medición.

El debate no es solo jurídico. Las firmas y los medios que financian encuestas sostienen que esas condiciones pueden elevar los costos y hacer más difícil publicar estudios durante una campaña. Algo similar ya había ocurrido con GAD3, firma que trabajaba para RCN y que decidió suspender sus publicaciones electorales en Colombia al considerar inviable la aplicación de la nueva normativa.

El antecedente de la primera vuelta

La salida de Invamer también llega después de una primera vuelta en la que varias mediciones quedaron bajo revisión pública. En su última encuesta antes de esa jornada, Invamer ubicó a Iván Cepeda con 44,6 %, a Abelardo de la Espriella con 31,6 % y a Paloma Valencia con 14 %.

El resultado electoral terminó en otro orden: De la Espriella ganó la primera vuelta con más del 43 %, Cepeda quedó segundo con cerca del 41 % y Valencia cayó por debajo del 7 %. Esa distancia entre encuesta y votación abrió una discusión sobre metodología, cambios de última hora en la intención de voto y capacidad de las encuestadoras para leer un escenario polarizado.

Aun así, la versión conocida hasta ahora insiste en que la suspensión del estudio para segunda vuelta responde principalmente al marco normativo y a los costos de cumplimiento, no a una decisión pública de Invamer por sus resultados previos.

El efecto en la campaña

La ausencia de Invamer reduce una fuente tradicional de comparación en los días finales antes de la elección del 21 de junio. El vacío aumenta el peso de otras mediciones que sí circulen antes de la veda y obliga a leer con más cuidado la diferencia entre encuesta probabilística, sondeo digital y proyección electoral.

Para los votantes, el efecto inmediato es un escenario con menos referencias comparables y más discusión sobre cómo se producen los datos. Para las campañas, el cierre seguirá concentrado en movilizar apoyos, disputar indecisos y esperar las mediciones que aún puedan publicarse bajo las reglas vigentes.