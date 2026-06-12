Meta sufrió una caída mundial: usuarios reportan fallas en Facebook e Instagram

Usuarios de varios países reportaron fallas en servicios de Meta durante la mañana de este viernes 12 de junio. Los problemas afectaron principalmente el acceso a Facebook, Instagram y, en algunos casos, WhatsApp.

Reportes de fallas en Meta

La mañana de este viernes estuvo marcada por una caída parcial de los servicios de Meta, la compañía matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp. Usuarios reportaron dificultades para entrar a las plataformas, cargar contenidos, enviar mensajes o usar sus versiones web.

De acuerdo con plataformas de monitoreo como Downdetector, los reportes crecieron durante la mañana y se concentraron especialmente en Facebook. En algunos casos, los usuarios indicaron que la página no cargaba o mostraba mensajes de error al intentar ingresar.

La falla también fue comentada en redes sociales, donde usuarios en distintos países acudieron a X para verificar si el problema era generalizado o si se trataba de una falla individual de conexión.

¿Qué se sabe hasta ahora?

Medios internacionales reportaron afectaciones en Facebook e Instagram, mientras que usuarios también señalaron problemas intermitentes en WhatsApp, especialmente en el envío de mensajes y el acceso a WhatsApp Web.

Hasta el momento, Meta no ha entregado un parte técnico detallado sobre el origen de la falla. Sin embargo, un vocero de la compañía indicó que trabajan en una solución para restablecer el funcionamiento normal de sus servicios.

La caída afecta a usuarios particulares, creadores de contenido, empresas y cuentas que dependen de estas plataformas para comunicación, atención al cliente, ventas o publicación de información.

Por ahora, la recomendación es verificar el estado del servicio antes de reinstalar aplicaciones o cambiar configuraciones del celular. En este tipo de fallas masivas, el problema suele estar en la plataforma y no necesariamente en el dispositivo del usuario.

La situación continúa en desarrollo y se espera que Meta entregue más información sobre la causa de la interrupción y el restablecimiento completo de sus servicios.