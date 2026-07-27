El pasado 26 de julio no fue una fecha cualquiera para la familia de Yeison Jiménez. Ese día, el cantante de música popular habría celebrado sus 35 años, motivo por el que sus seres queridos ya tenían organizada una celebración especial.

Sin embargo, tras su fallecimiento en enero de 2026, los planes cambiaron por completo y la fecha terminó convirtiéndose en un día de homenajes, recuerdos y emotivos mensajes en honor al artista.

Fue Lina Jiménez, hermana del intérprete de 'Aventurero', quien decidió compartir algunos detalles de la fiesta que nunca pudo realizarse. Durante una entrevista con La Red, confesó que la familia llevaba tiempo preparando una sorpresa para celebrar el cumpleaños del cantante y que prácticamente todo estaba listo para ese esperado encuentro.

"Ya teníamos todo preparado", recordó Lina, al revelar que la intención era reunir a familiares y amigos más cercanos para compartir una jornada cargada de música, alegría y momentos especiales, tal como le gustaba celebrar cada cumpleaños a Yeison. Incluso, contó que tenían previsto invitar a un reconocido cantante para sorprenderlo durante la reunión, aunque prefirió no revelar de quién se trataba.

Aunque el festejo nunca se llevó a cabo, la familia quiso recordar al artista de otra manera. El cumpleaños número 35 de Yeison estuvo acompañado de mensajes llenos de cariño por parte de sus seguidores, colegas y amigos, quienes aprovecharon las redes sociales para destacar su legado y recordar las canciones que marcaron la música popular colombiana.