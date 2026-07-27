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Así celebrarían los 35 años de Yeison Jiménez, según su hermana: "Todo preparado"

Lina Jiménez reveló que la familia ya tenía preparada la celebración de los 35 años de Yeison Jiménez. Conozca los detalles del emotivo homenaje al cantante.
Yeison Jiménez y Lina Jiménez
Créditos:
Instagram

El pasado 26 de julio no fue una fecha cualquiera para la familia de Yeison Jiménez. Ese día, el cantante de música popular habría celebrado sus 35 años, motivo por el que sus seres queridos ya tenían organizada una celebración especial. 

Sin embargo, tras su fallecimiento en enero de 2026, los planes cambiaron por completo y la fecha terminó convirtiéndose en un día de homenajes, recuerdos y emotivos mensajes en honor al artista.

Fue Lina Jiménez, hermana del intérprete de 'Aventurero', quien decidió compartir algunos detalles de la fiesta que nunca pudo realizarse. Durante una entrevista con La Red, confesó que la familia llevaba tiempo preparando una sorpresa para celebrar el cumpleaños del cantante y que prácticamente todo estaba listo para ese esperado encuentro.

"Ya teníamos todo preparado", recordó Lina, al revelar que la intención era reunir a familiares y amigos más cercanos para compartir una jornada cargada de música, alegría y momentos especiales, tal como le gustaba celebrar cada cumpleaños a Yeison. Incluso, contó que tenían previsto invitar a un reconocido cantante para sorprenderlo durante la reunión, aunque prefirió no revelar de quién se trataba.

Aunque el festejo nunca se llevó a cabo, la familia quiso recordar al artista de otra manera. El cumpleaños número 35 de Yeison estuvo acompañado de mensajes llenos de cariño por parte de sus seguidores, colegas y amigos, quienes aprovecharon las redes sociales para destacar su legado y recordar las canciones que marcaron la música popular colombiana.

Para Lina, hablar de su hermano sigue siendo un reto, pero también una forma de mantener vivo su recuerdo. Aseguró que, pese al dolor que aún siente la familia por su ausencia, recordar las anécdotas y los momentos felices les ha permitido sobrellevar el duelo y mantener presente la esencia del cantante.

Desde su partida, los homenajes en memoria de Yeison Jiménez no han cesado. Su música continúa ocupando un lugar importante entre los amantes del género popular y sus canciones siguen siendo escuchadas por miles de personas que lo recuerdan con cariño.

Aunque esta vez no hubo torta, serenata ni la celebración que habían imaginado durante meses, Lina aseguró que el mejor homenaje para su hermano es mantener vivo su legado. El cumpleaños que debía estar lleno de música terminó siendo una jornada para honrar la memoria de un artista que dejó una huella imborrable en la música colombiana y en el corazón de quienes lo acompañaron a lo largo de su carrera.

Yeison Jiménez
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