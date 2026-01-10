La familia que deja Yeison Jiménez: esposa y tres hijos

La tragedia que rodea la muerte de Yeison Jiménez no solo enluta a la música popular colombiana, sino que deja un profundo vacío en su núcleo más íntimo: su esposa y sus tres hijos, quienes fueron uno de los mayores pilares emocionales del artista a lo largo de su vida.

El cantante falleció en la tarde del sábado 10 de enero de 2026, tras el accidente de una avioneta en la vereda Romita, ubicada sobre la vía que comunica a Paipa con Duitama, en el departamento de Boyacá. La noticia conmocionó al país y desató múltiples muestras de solidaridad hacia su familia.

Le puede interesar: Así fue la última publicación de Yeison Jiménez antes de su muerte

La familia, el refugio más importante de Yeison Jiménez

Más allá de los escenarios y del éxito musical, Yeison Jiménez siempre destacó que su mayor orgullo era su hogar. En entrevistas y publicaciones en redes sociales, el artista dejó claro que su familia era su principal motor, y que cada paso de su carrera lo dio pensando en ellos.

El cantante estuvo casado con Sonia Restrepo, su compañera de vida y la mujer con la que construyó un hogar lejos del ruido mediático. Aunque Sonia mantuvo un perfil discreto, Yeison solía referirse a ella con profundo respeto y gratitud, destacando su apoyo incondicional en los momentos más difíciles de su vida personal y profesional.

Las hijas de Yeison Jiménez: un amor que trascendió la sangre

Fruto de su relación con Sonia Restrepo, Yeison Jiménez fue padre de dos hijas, Thaliana Jiménez y Camila Jiménez, además de un tercer hijo, el menor de la familia, con quienes compartió numerosos momentos que quedaron registrados en sus redes sociales.

Uno de los vínculos más conmovedores fue el que construyó con Camila Jiménez, la hija mayor, cuya edad ronda los 15 años. Aunque Camila no era hija biológica del cantante, Yeison asumió el rol de padre desde el primer momento en que la conoció, cuando ella era apenas una niña.

Cuando Sonia Restrepo y Yeison decidieron vivir juntos en Bogotá, Camila llegó con su madre, y desde entonces el cantante la acogió como su propia hija. En distintas oportunidades expresó públicamente el amor profundo que sentía por ella, demostrando que la paternidad va mucho más allá de los lazos de sangre.

Thaliana Jiménez, una de sus hijas menores, fue otra de las grandes alegrías del cantante. Yeison compartía con frecuencia imágenes y videos familiares, mostrando su faceta más amorosa y cercana, alejada del personaje público que dominaba los escenarios.

El hijo menor de la familia, cuyo nombre Yeison prefería mantener con mayor reserva, completaba el núcleo familiar que el artista describía como su mayor bendición. En varias entrevistas, Jiménez afirmó que ser padre cambió por completo su forma de ver la vida y lo motivó a alejarse de excesos y riesgos.