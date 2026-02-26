Melissa Gate regresó a La casa de los famosos arrasando. Durante esta semana ha estado como invitada para dinamizar un poco más el ambiente. Como era de esperarse, ya ha tenido sus encontronazos con los participantes actuales, especialmente con Valentino Lázaro.

Lea también: Karina García se puso del lado de Valentino por su pelea con Melissa Gate

Sin embargo, un detalle que mantiene en vilo a los televidentes son las constantes indirectas de la primera finalista de la segunda temporada de este reality a Juanda Caribe, que como algunos dicen, lo tiene “loco” con conversaciones sobre poner “cachos”.

¿Qué pasó con Juanda Caribe?

Vale tener presente que desde hace un par de semanas se ha hablado mucho del creador de contenido, no solo por su comportamiento dentro de La casa de los famosos, pues algunas mujeres han salido a exponerlo, afirmando que él las ha buscado para tener relaciones, teniendo en cuenta que él tiene pareja desde hace unos años, incluso el año pasado le dieron la bienvenida a su primer bebé. Incluso se ha llegado a mencionar un supuesto desliz entre él y su compañera en el programa, Mariana Zapata.

A pesar de que las supuestas infidelidades de Juanda no han sido confirmadas, es probable que Melissa Gate haya aprovechado este rumor para jugar con la cabeza de Caribe. Recién llego dijo en su presencia: “las personas que quieran hacer reality que se estén vendiendo como lo que no es y tienen problemas legales, si tienen algo que esconder, es mejor que no esté acá”.

Más indirectas por parte de Melissa

Eso no fue todo, en una dinámica, la antioqueña expresó: “Yo estoy a favor del cacho, pero sepan hacer bien las cosas, sean infieles, menos en televisión”. Al parecer después de eso, el barranquillero empezó a notar las indirectas y hablando con sus compañeros les confesó que él sentía que ella le estaba haciendo entender que se estaba portando mal con su pareja, incluso dijo que no ha tenido ningún tipo de “morbo” por sus compañeras de la casa.