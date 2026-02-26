Durante la madrugada, relató, los responsables los mantuvieron recorriendo distintos sectores de Bogotá bajo amenazas constantes.

Finalmente, hacia las seis de la mañana, fueron abandonados en un solar. El vehículo fue dejado en el lugar, pero las llaves fueron arrojadas lejos, lo que dificultó que pudieran retirarse de inmediato.

“No es algo nuevo”: la reflexión de la presentadora

Mary Méndez manifestó que este tipo de delitos no eran nuevos, incluso desde finales de los años noventa. Aseguró que, desde su experiencia, durante varios años se registraron casos similares.

Según señaló, uno de los problemas radicaba en que, aunque las autoridades lograban capturar a algunos responsables, estos posteriormente recuperaban la libertad, lo que —en su opinión— facilitaba la repetición de estos hechos.

Su testimonio volvió a abrir el debate sobre la persistencia del “paseo millonario”, una modalidad que consiste en retener a las víctimas para obligarlas a retirar dinero y entregar sus pertenencias mientras son trasladadas por distintos puntos de la ciudad.

El caso de Diana Ospina y la angustia de las familias

Al referirse a la desaparición de Diana Ospina, la samaria aseguró que lo primero que pensó fue en la madre de la mujer y en la angustia que pudo haber vivido durante los días sin conocer su paradero.

La presentadora de 'La Red' recordó las horas de incertidumbre que ella misma enfrentó bajo amenaza y destacó el impacto emocional que generan este tipo de situaciones tanto en las víctimas como en sus familiares.

Méndez también hizo mención a la situación del transporte en la ciudad. Señaló que tomar transporte público en Bogotá, ya sea abordándolo directamente en la calle o a través de aplicaciones, no debería representar un riesgo para los ciudadanos.

En su mensaje, enfatizó que las personas tendrían que poder movilizarse sin temor a convertirse en víctimas de delitos como el paseo millonario.