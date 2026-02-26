Mary Méndez volvió a referirse a uno de los episodios más difíciles de su vida: el “paseo millonario” que sufrió en 1999 en Bogotá. Su testimonio resurgió en redes sociales luego de conocerse el caso de Diana Ospina, quien estuvo desaparecida por unas 24 horas desde el 22 al 23 de febrero.
El relato de la presentadora se sumó a la conversación digital sobre este tipo de modalidad delictiva, que ha sido denunciada en distintos momentos en la capital del país.
Así fue el “paseo millonario” que vivió Mary Méndez en 1999
Según contó Mary Méndez en las historias de su perfil de Instagram, el hecho ocurrió después de haber salido de fiesta. Cuando estaba por bajarse del vehículo para ingresar a su vivienda, dos hombres armados se subieron al carro de manera violenta.
Méndez explicó que tanto ella como su acompañante fueron retenidos durante varias horas mientras los delincuentes los obligaban a retirar dinero de cajeros automáticos y a vaciar sus cuentas bancarias.
Durante la madrugada, relató, los responsables los mantuvieron recorriendo distintos sectores de Bogotá bajo amenazas constantes.
Finalmente, hacia las seis de la mañana, fueron abandonados en un solar. El vehículo fue dejado en el lugar, pero las llaves fueron arrojadas lejos, lo que dificultó que pudieran retirarse de inmediato.
“No es algo nuevo”: la reflexión de la presentadora
Mary Méndez manifestó que este tipo de delitos no eran nuevos, incluso desde finales de los años noventa. Aseguró que, desde su experiencia, durante varios años se registraron casos similares.
Según señaló, uno de los problemas radicaba en que, aunque las autoridades lograban capturar a algunos responsables, estos posteriormente recuperaban la libertad, lo que —en su opinión— facilitaba la repetición de estos hechos.
Su testimonio volvió a abrir el debate sobre la persistencia del “paseo millonario”, una modalidad que consiste en retener a las víctimas para obligarlas a retirar dinero y entregar sus pertenencias mientras son trasladadas por distintos puntos de la ciudad.
El caso de Diana Ospina y la angustia de las familias
Al referirse a la desaparición de Diana Ospina, la samaria aseguró que lo primero que pensó fue en la madre de la mujer y en la angustia que pudo haber vivido durante los días sin conocer su paradero.
La presentadora de 'La Red' recordó las horas de incertidumbre que ella misma enfrentó bajo amenaza y destacó el impacto emocional que generan este tipo de situaciones tanto en las víctimas como en sus familiares.
Méndez también hizo mención a la situación del transporte en la ciudad. Señaló que tomar transporte público en Bogotá, ya sea abordándolo directamente en la calle o a través de aplicaciones, no debería representar un riesgo para los ciudadanos.
En su mensaje, enfatizó que las personas tendrían que poder movilizarse sin temor a convertirse en víctimas de delitos como el paseo millonario.