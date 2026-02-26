Marco Rubio exige elecciones libres en Venezuela tras caída de Maduro

A menos de nueve semanas de la intervención militar del 3 de enero que derivó en la salida de Nicolás Maduro, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, dejó claro que el futuro político de Venezuela pasa por la convocatoria de elecciones justas y democráticas.

Durante su participación en una reunión de la Comunidad del Caribe (Caricom) en San Cristóbal y Nieves, Rubio afirmó que la legitimidad del nuevo gobierno dependerá del voto ciudadano, aunque descartó imponer un calendario inmediato.

“No sabemos si establecer un calendario artificial sería adecuado”, explicó, al señalar que muchos potenciales candidatos han estado encarcelados o permanecen fuera del país.

Le puede interesar: Erupción de volcán en San Juan de Urabá provoca evacuaciones

El funcionario sostuvo que la prioridad inicial de Estados Unidos tras la captura de Maduro fue evitar un escenario de migración masiva, violencia o guerra civil, y aseguró que ese objetivo se cumplió.

“Venezuela está mejor hoy que hace ocho semanas”, afirmó Rubio, aunque reconoció que aún queda “un largo camino por recorrer”.

La operación estadounidense en Caracas dejó un centenar de muertos, pero, según Washington, no derivó en un colapso institucional.

Trabajo conjunto con Delcy Rodríguez

Desde la destitución de Maduro, EE. UU. ha trabajado con la presidenta interina, Delcy Rodríguez, quien asumió funciones tras haber sido vicepresidenta del mandatario depuesto.

El presidente Donald Trump ha respaldado su gestión, destacando su apertura a la inversión de petroleras estadounidenses, aunque mantiene la advertencia de recurrir a la fuerza si no se cumplen los lineamientos planteados por Washington.

Rubio destacó avances como la liberación de cientos de presos políticos, el cierre de la prisión del Helicoide y la aprobación de una ley de amnistía, medidas que, según dijo, comienzan a sentar bases para reactivar la sociedad civil.

También le puede interesar: ¿Qué debe saber tras el nuevo apagón de Bancolombia?

Condiciones para unas elecciones reales

El secretario de Estado insistió en que antes de convocar a las urnas deben existir partidos políticos constituidos, libertad para hacer campaña, candidatos habilitados y garantías para el voto en el exterior.

Recordó que tanto Hugo Chávez como Maduro restringieron el voto consular, lo que afectó la participación de venezolanos fuera del país.

“Hay un camino”, concluyó Rubio, subrayando que la estabilidad lograda debe consolidarse con un proceso electoral que otorgue plena legitimidad al próximo gobierno.