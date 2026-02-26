Inicio
Bogotá

Capturan falsos funcionarios del IDU por robar fibra en Suba

Jue, 26/02/2026 - 09:45
Seis personas fueron capturadas en Suba por hacerse pasar por funcionarios del IDU y robar 36 metros de cable avaluado en $25 millones.
Un operativo adelantado en la localidad de Suba dejó al descubierto a una banda que, usando uniformes falsos, simulaba ser personal del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) para sustraer cable de fibra óptica en Bogotá.

La intervención fue posible gracias a una denuncia ciudadana que alertó sobre movimientos sospechosos en el barrio La Campiña. Al llegar al sitio, uniformados de la Policía Nacional de Colombia encontraron a varias personas manipulando infraestructura pública con herramientas especializadas.

Tras verificar identidades, confirmaron que no eran funcionarios oficiales.

Cable incautado estaba avaluado en $25 millones

Durante el procedimiento fueron incautados conos, picas, palancas, bolsas y sacos utilizados para extraer el material. En total, los capturados transportaban 36 metros de cable cortado, con un valor aproximado de 25 millones de pesos.

De los seis detenidos, cinco son de nacionalidad extranjera y tienen edades entre los 26 y 45 años. Además, las autoridades establecieron que tres de ellos ya habían sido capturados en 2025 por hurto de cable, registrando antecedentes por el mismo delito.

La Policía informó que durante 2025 fueron capturadas 445 personas por hurto de cable, logrando recuperar más de 11.224 metros de este material.

En lo corrido de 2026, la institución ha efectuado más de 4.586 capturas por distintos delitos en la capital del país.

Los seis capturados y los elementos incautados quedaron bajo custodia de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelantará el proceso judicial correspondiente por el delito de hurto.

Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad para reportar cualquier actividad sospechosa a través de la línea 123 o en el CAI más cercano, recordando que el robo de cable afecta la conectividad y genera millonarias pérdidas para la ciudad.

Creado Por
Kienyke.com
Bogotá
Policía Nacional
