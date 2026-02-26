Capturan falsos funcionarios del IDU por robar fibra en Suba

Cable incautado estaba avaluado en $25 millones

Durante el procedimiento fueron incautados conos, picas, palancas, bolsas y sacos utilizados para extraer el material. En total, los capturados transportaban 36 metros de cable cortado, con un valor aproximado de 25 millones de pesos.

De los seis detenidos, cinco son de nacionalidad extranjera y tienen edades entre los 26 y 45 años. Además, las autoridades establecieron que tres de ellos ya habían sido capturados en 2025 por hurto de cable, registrando antecedentes por el mismo delito.

La Policía informó que durante 2025 fueron capturadas 445 personas por hurto de cable, logrando recuperar más de 11.224 metros de este material.

En lo corrido de 2026, la institución ha efectuado más de 4.586 capturas por distintos delitos en la capital del país.

También le puede interesar: Denuncian desaparición de Ana Guetio, candidata a la Cámara Especial por la Paz

Los seis capturados y los elementos incautados quedaron bajo custodia de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelantará el proceso judicial correspondiente por el delito de hurto.

Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad para reportar cualquier actividad sospechosa a través de la línea 123 o en el CAI más cercano, recordando que el robo de cable afecta la conectividad y genera millonarias pérdidas para la ciudad.