Burgerville 2026 en Bogotá: fechas y restaurantes confirmados

La hamburguesa vuelve a ser protagonista en Bogotá. Burgerville 2026 celebra su quinta edición con una apuesta renovada que incluye nueva sede, intercambio internacional y una programación pensada para todos los públicos. Este año, el festival se realizará en la La Hacienda San Rafael, un espacio que servirá de escenario para una experiencia temática que promete transportar a los asistentes a otra época.

“Queríamos darle un giro a Burgerville 2026, así que transportamos este festival temático que viaja en el tiempo a La Hacienda San Rafael, para que nuestros asistentes descubran un nuevo mundo y nuevas dinámicas”, explicó Laura Sánchez, cofundadora y directora comercial de The Gula Group.

Nueva sede y experiencia temática

El cambio de locación no es menor. La Hacienda San Rafael permitirá ampliar las zonas de circulación, integrar escenarios musicales y crear espacios de descanso y experiencias de marca. Además, el evento será pet friendly y el domingo tendrá un enfoque especial para familias con niños, consolidándose como un plan de fin de semana.

Las cifras respaldan su crecimiento: en su edición anterior en Bogotá, el festival recibió más de 31.000 asistentes, vendió más de 129.000 platos y generó cerca de 2.000 empleos, fortaleciendo la industria gastronómica local.

35 restaurantes y hamburguesas exclusivas

Uno de los mayores atractivos será la participación de 35 restaurantes que presentarán una hamburguesa creada exclusivamente para el evento, junto con su acompañamiento. La curaduría está a cargo de B.Eats, que seleccionó propuestas innovadoras y diversas.

Entre los participantes se encuentran Godo Facts Food, Ko Asian Kitchen, Cotiza Longaniza, La Tienda del Dragón, Home Burgers, The Red Turtle, Ovejo Burger & Drinks, Bícono, Bubu Burger, Cabrera Resto Bar, Reburger, Agadon, Longos, Ganzō, Los Tacos Norteños, Ideal Gauchos, Los Valientes, Renne Peruvian Bistro, Sir Frank, Andres Carne De Res, Universal, Birrería Macha, El Libanés, Frencheese Burger, Santiago Smashed Burger, Bensa, Salvaje y Ossolima.

Desde Medellin llegan Andes Smash Burger y Bramante, mientras que Perú estará representado por Boicot a Godo, Carbón y La Lucha. A la oferta se suman nueve emprendimientos de postres como Grupo Smile, Home Ice y Orso Berry Lab.

Intercambio gastronómico entre ciudades

El festival no solo se queda en Bogotá. Tras su primera edición en Medellín —que reunió a más de 21.000 asistentes— el circuito regresará a la capital antioqueña en abril, fortaleciendo el intercambio entre escenas gastronómicas.

Según Alejandro Escallón, cofundador de The Gula Group, Medellín muestra una tendencia hacia sabores más dulces en sus hamburguesas, mientras que el público bogotano ha demostrado apertura a propuestas más diversas y arriesgadas. Ese diálogo entre ciudades, sumado a la llegada de propuestas peruanas, amplía el panorama culinario del evento.

Con gastronomía, música en vivo y un ambiente pensado para compartir, Burgerville 2026 se consolida como una de las citas imperdibles del calendario gastronómico en Colombia.