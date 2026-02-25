Joven alerta que fue drogada y robada al salir de un bar en la 85 ¿otro caso?

La noche del 24 de febrero dejó una nueva alerta sobre la seguridad en la capital. Valerie Gutiérrez Galvis hizo pública una denuncia en redes sociales en la que aseguró haber sido drogada y robada luego de salir de un bar en la calle 85 de Bogotá y abordar un servicio de transporte por aplicación junto a una amiga.

El relato se conoció el mismo día en que ocurrió la desaparición de Diana Ospina, quien fue víctima de secuestro y hurto tras salir de una discoteca en Chapinero y más tarde fue encontrada en la avenida Circunvalar, donde un hombre la auxilió y la trasladó a un CAI.

En un video difundido en Instagram, Gutiérrez Galvis explicó que, tras finalizar la reunión con sus amigos, decidió pedir un vehículo por aplicación. Aunque estaba acompañada y en una zona concurrida, asegura que pocos minutos después de subir al automóvil perdió el conocimiento.

Un amigo confirmó haberlas visto abordar el carro. Sin embargo, no se logró recuperar la cuenta desde la que se solicitó el servicio, por lo que no hay certeza sobre el vehículo en el que finalmente se movilizaron.

Despertaron sin sus celulares en el norte de la ciudad

La joven relató que recuperaron la conciencia en la calle 127 con carrera Séptima, donde el conductor les exigió descender. En medio de la confusión, notaron que no tenían sus teléfonos móviles.

Según su versión, el hombre insistía en que ellas no habían subido con ningún dispositivo y les pidió que se bajaran de inmediato. Tras quedar en la vía pública, intentaron solicitar ayuda a otro conductor, pero este se negó a transportarlas.