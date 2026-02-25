Estos son los decretos de emergencia económica por crisis climática

La declaratoria de emergencia económica por las lluvias extraordinarias que afectaron a ocho departamentos del país comenzó a materializarse en medidas concretas. En la noche del 24 de febrero, el Gobierno del presidente Gustavo Petro expidió los primeros cinco decretos con los que busca conjurar la crisis y evitar que se profundicen sus efectos sobre la economía, el campo, el sistema educativo y el sector energético.

Las normas combinan decisiones fiscales, ambientales, contractuales y sociales que, según el Ejecutivo, responden a una “perturbación grave e inminente del orden económico, social y ecológico” derivada de un fenómeno climático anómalo que dejó inundaciones simultáneas en varias cuencas del país.

Decreto 0173: impuesto temporal para financiar la crisis

El primero de los decretos, el 0173, crea un impuesto temporal al patrimonio con el fin de recaudar recursos para atender la emergencia provocada por la ola invernal.

La medida aplicará a personas jurídicas y sociedades de hecho con un patrimonio igual o superior a 200.000 UVT (equivalentes a $10.474 millones) al primero de marzo de 2026. La tarifa general será del 0,5%, pero aumentará al 1,6% para bancos, aseguradoras, comisionistas de bolsa y empresas del sector extractivo como petróleo y carbón. El pago se realizará en dos cuotas, en abril y mayo de 2026, y los recursos tendrán destinación exclusiva para atender la crisis.

El Gobierno sostiene que los mecanismos ordinarios de financiación fueron superados por la magnitud de la emergencia.

Decreto 0174: compra de tierras y alivios al agro

El Decreto 0174 introduce medidas extraordinarias para el sector agropecuario, uno de los más golpeados por las inundaciones, que afectaron más de 176.000 hectáreas y a decenas de miles de productores.

La norma agiliza la compra y saneamiento de tierras, declara de utilidad pública los predios necesarios para reubicar campesinos y recuperar la producción, y establece alivios financieros, líneas de crédito y reestructuración de pasivos. Cuando el Estado adquiera un terreno, este quedará libre de deudas o embargos para facilitar su uso inmediato.

Decreto 0175: contratación directa sin Ley de Garantías

Uno de los puntos que más debate ha generado es el Decreto 0175, que habilita la contratación directa sin licitación pública y sin las restricciones de la Ley de Garantías en periodo electoral.

Además, permite adicionar contratos sin el límite tradicional del 50%, siempre que estén directamente relacionados con la atención de la crisis. El Gobierno argumenta que la medida busca acelerar la ejecución de obras y servicios urgentes.

Decreto 0176: continuidad del PAE y ajustes académicos

El Decreto 0176 garantiza la continuidad del Programa de Alimentación Escolar (PAE) para más de un millón de estudiantes, incluso si deben suspenderse las clases presenciales. La norma permite entregar raciones en casa y ajustar el calendario académico ante el deterioro de cientos de sedes educativas.

El Ejecutivo advirtió que la persistencia de las lluvias podría obligar a implementar jornadas académicas en casa en varias regiones.

Decreto 0177: aporte adicional al sector eléctrico

Finalmente, el Decreto 0177 establece un aporte adicional del 2% a las generadoras eléctricas para financiar la recuperación ambiental y ordena ajustes obligatorios en la operación de represas.

Aunque el Gobierno calcula que el paquete inicial podría recaudar cerca de $8 billones, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, reconoció que el monto podría ser insuficiente ante la magnitud de las afectaciones y la necesidad de acelerar la recuperación económica.