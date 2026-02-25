El After Show de La Casa de los Famosos se convirtió en uno de los formatos digitales y televisivos más comentados tras cada gala del reality. Sin filtros, con humor y análisis directo, el espacio ha sido el complemento perfecto para quienes quieren entender —y debatir— cada alianza, traición y polémica dentro de la casa más famosa del país.

Sin embargo, su continuidad estaría en duda tras los recientes movimientos en la programación del Canal RCN.

Conducido por la carismática Karen Sevillano, ganadora de la primera temporada, y la ocurrente comediante Vicky Berrío, el After Show logró posicionarse como el espacio preferido para analizar lo que no se ve en la transmisión principal de La Casa de los Famosos Colombia.

Su éxito radicó en:

Comentarios sin libreto y sin censura.

Reacciones en caliente tras cada gala.

Debate sobre estrategias, conflictos y romances.

Participación activa de la audiencia en redes sociales.

Durante la temporada anterior —que generó gran impacto en 2025— el formato acompañó el auge del reality y fortaleció la conversación digital.

¿Qué está pasando en esta tercera temporada?

La situación cambió con la tercera entrega del reality. Aunque mantiene una base sólida de seguidores, el impacto mediático no ha sido el mismo que el de la temporada anterior.

El periodista Carlos Ochoa encendió las alarmas al revelar un posible cambio significativo en la parrilla del canal. Según explicó en un video difundido en redes sociales, la serie Enfermeras volvería a emitirse a las 10:30 p.m., horario que actualmente ocupa el After Show.

¿Qué dijo Karen Sevillano?

En las últimas horas la creadora de contenido compartió una historia en su perfil de Instagram que muchos tomaron como una reacción a los crecientes rumores de la cancelación del After. Se trata de un video de un joven que se ha vuelto viral en TikTok por aparecer bailando con ropa muy ajustada y ella agregó este mensaje: "Así de apretada está la cosa", con un emoji de una carita riéndose.