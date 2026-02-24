Morat confirma 24 shows agotados en su tour mundial 2026

La banda colombiana Morat confirmó que 24 conciertos de su gira mundial ‘Ya es mañana’ 2026 ya están completamente agotados, consolidando su posición como uno de los nombres más fuertes del pop latino actual. Las entradas se vendieron en tiempo récord en ciudades como Bogotá, Santiago, Buenos Aires, Madrid y Barcelona, según informó su equipo de prensa.

Bogotá: seis fechas con entradas agotadas

En la capital colombiana, el grupo bogotano llenó el Movistar Arena en sus seis presentaciones programadas para el 14, 15, 16, 21, 22 y 23 de agosto de 2026. Ninguna de estas fechas tiene ya boletos disponibles, reflejando la alta expectativa por el regreso de la agrupación a su ciudad de origen.

Chile y Argentina: más fechas por alta demanda

En Santiago de Chile, Morat ofrecerá cinco conciertos en el Movistar Arena los días 8, 9, 10, 14 y 15 de septiembre de 2026. La banda abrió nuevas fechas tras la masiva demanda del público.

Un fenómeno similar se vivió en Buenos Aires, donde las entradas para los shows del 24, 25, 26 y 29 de septiembre en el Movistar Arena se agotaron rápidamente.

España: arenas emblemáticas en octubre

La gira continuará en octubre por España con presentaciones en algunos de los escenarios más importantes del país. Morat actuará en el Palau Sant Jordi de Barcelona el 16 y 17 de octubre; en el Navarra Arena de Pamplona el 21 de octubre; en el Roig Arena de Valencia el 23 de octubre; en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla el 25 de octubre; y en el Movistar Arena de Madrid, donde tiene previstas cuatro fechas: 27, 28, 30 y 31 de octubre.

De acuerdo con el comunicado oficial, esta gira “es la confirmación de que Morat ha trascendido la categoría de fenómeno juvenil para convertirse en una de las agrupaciones más importantes del pop latino contemporáneo”.

Formada en 2011, la banda ha construido una sólida trayectoria internacional con éxitos como Cómo te atreves, Besos en guerra y Cuando nadie ve, consolidándose como uno de los proyectos latinoamericanos con mayor presencia en escenarios internacionales.

Como antesala de esta nueva etapa, el grupo anunció que el jueves 26 de febrero lanzará su nuevo sencillo, ‘Tu cárcel’, canción que marcará el inicio de su próximo capítulo musical.

Con la gira ‘Ya es mañana’, Morat no solo confirma su poder de convocatoria, sino que reafirma su lugar entre las agrupaciones más influyentes de la música latina actual.

*Con información de EFE*