La colombiana Camila Osorio fue de menos a más este martes para derrotar por 6-4, 6-3 a la indonesia Janice Tjen, sexta favorita, y clasificarse a los octavos de final del WTA 500 de Mérida, México.



Camila comenzó errática, lo cual aprovechó Tjen, quien le quebró el servicio en los juegos tercero y quinto; sin embargo, con el marcador 1-4 en contra, la colombiana reajustó su tenis y ganó cinco juegos seguidos.



Tjen, que cometió 15 errores no forzados en la manga inicial, salió calmada al segundo set y, otra vez sacó ventaja al vulnerar el servicio de su rival para irse delante por 2-1, pero no confirmó su quiebre y Camila empató la pizarra 2-2.



A partir de ahí, el saque de Osorio fue preciso y en el octavo 'game' hizo un quiebre para enfilarse a la victoria.



En la fase de las 16 mejores, Osorio, 61 del ránking mundial, se enfrentará con la británica Katie Boulter, situada en el lugar 69.



Este martes debutarán en Mérida las españolas Jessica Bouzas Maneiro, séptima favorita, y Cristina Bucsa.



Bouzas Maneiro jugará con la británica Heather Watson, que viene del torneo de clasificación; en tanto Bucsa irá ante la croata Donna Vekic.



En otros partidos, la polaca Magda Linette se medirá con la alemana Tatjana Maria, la turca Zeynep Sonmez ante la canadiense Cadence Brace, la australiana Priscila Hon con la mexicana Renata Zarazúa y la estadounidense Varvara Lepchenko contra la china Shuai Zhang.



El WTA 500 de Mérida se juega en cancha dura con una bolsa de premios de USD 1.206.446.