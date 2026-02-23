Colombia tendrá representación en la primera parada de la serie de Copas del Mundo de clavados que se disputa en Montreal, Canadá, desde este 26 de febrero y hasta el primero de marzo.

Los atletas Daniela Zapata, Viviana Uribe y el olímpico Luis Felipe Uribe competirán en la prueba de trampolín a tres metros en el Complejo Acuático del Parque Olímpico de Montreal.

Así será la competencia

La ronda de clasificación femenina se disputará el jueves 26 de febrero desde las 10:00 a.m., hora de Colombia. Las clasificaciones masculinas, con la participación de Luis Felipe Uribe, serán el viernes 27 de febrero en el mismo horario.

En caso de avanzar, las finales femeninas se realizarán el sábado 28 de febrero sobre las 4:30 p.m., mientras que la final masculina cerrará la Copa Mundo el domingo desde las 7:00 p.m.

El certamen reúne a 131 clavadistas de 24 países, distribuidos en 68 hombres y 63 mujeres.

“Voy con mucha seguridad y confianza”

Daniela Zapata aseguró que llega a la competencia con tranquilidad y confianza en el proceso realizado.

“Realmente me siento muy segura, muy tranquila de todo el trabajo que se ha venido realizando, con toda esta preparación que he tenido aquí en Canadá. Voy con sensaciones muy tranquilas, de mucha seguridad y confianza en mí misma”, afirmó la clavadista.

La deportista explicó que entrena en Canadá gracias a una beca otorgada por World Aquatics, y que lleva cerca de un año en proceso de preparación, con un enfoque específico de dos meses para esta competencia.

Asimismo, destacó la importancia del trabajo mental en esta etapa de su carrera: “En este punto ya no me estoy enfocando tanto en lo físico, sino en el área mental. Vengo muy feliz, con muchas expectativas de poder dar lo mejor”.

La participación en Montreal marca el inicio del calendario internacional para los clavadistas colombianos en la temporada 2026.