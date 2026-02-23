Colombiano de 111 años es el hombre más longevo de EE. UU.

En una casa tranquila de Linden, Nueva Jersey, un hombre que nació cuando aún no existía la televisión celebra un reconocimiento que lo conecta con el presente. Luis Cano, nacido el 9 de diciembre de 1914 en Andes (Antioquia), fue certificado por la organización internacional LongeviQuest como el hombre vivo más longevo conocido en Estados Unidos.
La distinción quedó formalizada el 29 de diciembre de 2024, tras la muerte de Eugene Baltes. Desde entonces, este migrante colombiano lidera la lista de supercentenarios masculinos en el país y ocupa el puesto 12 entre los hombres más longevos del mundo validados por la entidad.
Hijo de Leocadio Cano Arroyave y Ana Rita Vásquez Franco, Luis creció con nueve hermanos, de los que hoy es el único sobreviviente. Fue veterano del Ejército colombiano y luego emprendió como propietario y operador de una flota de buses rurales, un trabajo que lo acompañó durante años.
En 1948, el 28 de junio, se casó con Alicia Arango Cano. La pareja tuvo 10 hijos, Nelly, Damaris, Gilberto, Luz Dary, Luis Hernán, Germán, Cecilia, Marina, César y José y más tarde llegarían 11 nietos, 5 bisnietos y 2 tataranietos. En 1990 emigraron a Estados Unidos, primero a Far Rockaway, Nueva York y después a Nueva Jersey. Alicia falleció en 2004; hoy, Cano vive con dos de sus hijos.
El alcalde de Linden, Derek Armstead, le entregó una proclamación oficial durante un encuentro familiar. “Es un honor para Linden ser el hogar de un tesoro nacional como el señor Cano”, expresó.
¿Cuál es su secreto para mantenerse tantos años?
A quienes le preguntan por el secreto de llegar a los 111 años, Cano responde sin fórmulas mágicas. Habla de una dieta basada en verduras, frijoles y aguacate, de no haber fumado ni consumido alcohol, y de mantenerse activo durante décadas. Trabajó en su jardín, plantando tomates, cilantro y cebollas, hasta los 105 años (2020). También disfrutó de la pesca, el billar y los bolos.
Hoy dedica gran parte del día a descansar, duerme alrededor de ocho horas y a mira por la ventana, donde sigue el rastro de los aviones. No cursó estudios formales, pero construyó una vida apoyada en el trabajo constante y la familia.
El logro sorprende si se considera que la esperanza de vida es de aproximadamente 77 años en Colombia y 79 en Estados Unidos. En territorio estadounidense, la persona viva más longeva es Naomi Whitehead, de 115 años, residente en Greenville, Pensilvania. El hombre vivo de mayor edad nacido en EE. UU. es Edwin Martin, de 111 años (nacido el 15 de febrero de 1915), exmiembro del Departamento de Bomberos del Condado de Baltimore (1943-1964).
A nivel global, la británica Ethel Caterham encabeza los registros con 116 años y 179 días, mientras que el brasileño João Marinho Neto es el hombre vivo más antiguo validado, con 113 años y 134 días.
En un grupo reducido donde predominan mujeres mayores de 110 años, la historia de Luis Cano resalta como la de un migrante que convirtió la constancia en longevidad y que, a punto de cumplir 112 años en diciembre de 2026, sigue encontrando motivos para mirar el cielo.