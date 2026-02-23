Colombiano de 111 años es el hombre más longevo de EE. UU.

En una casa tranquila de Linden, Nueva Jersey, un hombre que nació cuando aún no existía la televisión celebra un reconocimiento que lo conecta con el presente. Luis Cano, nacido el 9 de diciembre de 1914 en Andes (Antioquia), fue certificado por la organización internacional LongeviQuest como el hombre vivo más longevo conocido en Estados Unidos.

La distinción quedó formalizada el 29 de diciembre de 2024, tras la muerte de Eugene Baltes. Desde entonces, este migrante colombiano lidera la lista de supercentenarios masculinos en el país y ocupa el puesto 12 entre los hombres más longevos del mundo validados por la entidad.

Hijo de Leocadio Cano Arroyave y Ana Rita Vásquez Franco, Luis creció con nueve hermanos, de los que hoy es el único sobreviviente. Fue veterano del Ejército colombiano y luego emprendió como propietario y operador de una flota de buses rurales, un trabajo que lo acompañó durante años.

En 1948, el 28 de junio, se casó con Alicia Arango Cano. La pareja tuvo 10 hijos, Nelly, Damaris, Gilberto, Luz Dary, Luis Hernán, Germán, Cecilia, Marina, César y José y más tarde llegarían 11 nietos, 5 bisnietos y 2 tataranietos. En 1990 emigraron a Estados Unidos, primero a Far Rockaway, Nueva York y después a Nueva Jersey. Alicia falleció en 2004; hoy, Cano vive con dos de sus hijos.

El alcalde de Linden, Derek Armstead, le entregó una proclamación oficial durante un encuentro familiar. “Es un honor para Linden ser el hogar de un tesoro nacional como el señor Cano”, expresó.