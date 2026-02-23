Mujer de 35 años desapareció tras salir de un bar en Chapinero: esto se sabe

Diana Ospina, de aproximadamente 35 años, se encuentra desaparecida desde el sábado 21 de febrero, luego de asistir a una reconocida discoteca en la localidad de Chapinero, en Bogotá. De acuerdo con el relato de sus allegados, la mujer salió del establecimiento en horas de la madrugada y abordó un taxi en la calle con destino a su vivienda en la localidad de Engativá. Desde ese momento, no se volvió a saber de su paradero.

Andrea Galindo, amiga cercana de Diana, relató a Citytv que ambas salieron del bar casi al mismo tiempo. “Salimos de un bar en Chapinero, ambas salimos a la vez porque llegaron nuestros carros supuestamente al tiempo”, explicó.

Según Galindo, Diana había solicitado inicialmente un servicio por aplicación, pero decidió cancelarlo y tomar un taxi que se encontraba libre en el sector. Antes de perder contacto, envió una fotografía en la que se veía la placa del vehículo y un audio en el que aseguraba que estaba cerca de su vivienda. Sin embargo, horas después, esa información fue borrada.

Lea aquí: Menor de 13 años asesinó a joven colombiano en Valladolid

“Me mandó la foto de la placa inclusive y le dije que me avisara cuando llegara a su casa y hasta ahí no supe más de ella”, afirmó su amiga.

La última comunicación y las búsquedas

Galindo aseguró que intentó comunicarse en repetidas ocasiones con Diana a través de su celular y redes sociales, pero no obtuvo respuesta. Al despertar al día siguiente, notó que la imagen de la placa había sido eliminada del chat y que no había más mensajes.

La última referencia que tienen sus allegados es que Diana se encontraba a pocas cuadras de su casa. Desde entonces, familiares y amigos han realizado búsquedas en distintos puntos de la ciudad, incluyendo hospitales, la localidad de Chapinero e incluso el Instituto de Medicina Legal, sin resultados positivos.

La familia también entregó detalles sobre la ropa que llevaba la noche de su desaparición: una blusa negra y una chaqueta brillante tipo lentejuelas.

Denuncian extorsiones y movimientos bancarios

Tras la desaparición, la familia descubrió movimientos sospechosos en las cuentas bancarias de Diana. Desde su computador personal evidenciaron transacciones por montos que oscilan entre cinco y diez millones de pesos.

Además, denunciaron haber recibido llamadas extorsivas. Con la esperanza de obtener información sobre su paradero, realizaron una transferencia de dos millones y medio de pesos a los presuntos responsables. No obstante, hasta el momento no han recibido ninguna prueba de que Diana se encuentre con vida ni datos concretos sobre su ubicación.

Le puede interesar: Defensoría alerta baja respuesta estatal ante riesgos electorales

“Ya se han hecho los reportes con el 123, con la Fiscalía y la familia ha hecho todos los reportes pertinentes para encontrarla”, señaló Galindo.

Autoridades adelantan investigaciones

La Policía Metropolitana de Bogotá informó que se encuentra trabajando en el caso. El Gaula de la ciudad indicó que adelanta labores conjuntas con la familia, recolectando información y realizando búsqueda activa.

Por su parte, el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, aseguró que se están realizando cruces de información técnica para esclarecer lo ocurrido.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Diana Ospina se comunique de inmediato con las líneas oficiales, con el fin de avanzar en la investigación y dar con su ubicación.