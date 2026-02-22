Avanza la obra del Grupo 9 de la avenida 68 en Bogotá

La construcción del Grupo 9 de la avenida 68, uno de los tramos clave del corredor por donde operará TransMilenio, ya alcanza un 80 % de ejecución y se proyecta su entrega durante este año, según confirmó el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

Este tramo está ubicado entre la carrera 48 y la carrera 9, con una longitud total de 2,23 kilómetros, y forma parte de las obras estratégicas para mejorar la movilidad en el occidente y nororiente de Bogotá.

De un 32 % a un 80 % de avance en poco más de un año

En enero de 2024, la obra fue recibida con un 32 % de avance, cuando contractualmente debía estar en 72,07 %, lo que evidenciaba un rezago significativo en el cronograma.

Tras un recorrido de verificación, el director del IDU, Orlando Molano, supervisó el progreso y destacó el impulso que ha tenido el proyecto en los últimos meses.

“Ya vamos en el 80 % de este grupo. Así que este año, como lo ha pedido el alcalde Carlos Fernando Galán, tenemos que entregar este grupo. Ya empezamos a hacer trabajos de jardinería en el espacio público, estamos mejorando los andenes y la iluminación, pero adicionalmente estamos rematando el pipe jacking”, explicó el funcionario.

Pipe jacking al 100 % en instalación de tubería

Uno de los hitos técnicos más importantes del Grupo 9 es la ejecución del pipe jacking, una técnica de instalación de redes mediante tuneladora que evita abrir zanjas en la superficie, reduciendo el impacto en la movilidad y los tiempos de obra.

Actualmente, la instalación de la tubería ya alcanzó el 100 % de avance, mientras que la construcción de cámaras en los pozos supera el 50 % de ejecución. La longitud total de esta estructura subterránea es de 2,2 kilómetros.

Dos estaciones de TransMilenio con más del 65 % de avance

En este tramo también se construyen dos estaciones de TransMilenio: una a la altura de la carrera 19 y otra cerca de la carrera 11. Ambas superan el 65 % de avance.

Las obras incluyen actividades de cimentación, instalación de estructura metálica, cubiertas y actualmente se adelanta la colocación de pisos en las plataformas.

Además, Molano destacó los trabajos complementarios en la autopista Norte, específicamente en el puente peatonal de la calle 97, que permitirá la conexión con la estación de TransMilenio de la AutoNorte con calle 100.

Reforzamiento del puente peatonal de la calle 97

El puente peatonal de la calle 97 permaneció cerrado durante años debido a que no se había ejecutado la conexión necesaria con el corredor de la avenida 68.

Actualmente se realizan trabajos de reforzamiento estructural y pilotaje para habilitar próximamente la conexión peatonal entre la autopista Norte y el corredor de la 68, mejorando la integración del sistema y la seguridad de los usuarios.

Más espacio público, ciclorrutas y carriles exclusivos

El Grupo 9 contempla:

Tres carriles mixtos y uno exclusivo para TransMilenio por sentido.

40.115 metros cuadrados de espacio público.

13.682 metros cuadrados de zonas verdes.

3,1 kilómetros de ciclorrutas.

Dos estaciones de TransMilenio.

Con estos avances, la obra de la avenida 68 se consolida como uno de los proyectos estratégicos para la movilidad en Bogotá, no solo por el carril exclusivo para TransMilenio, sino también por la ampliación del espacio público, la recuperación ambiental y la integración peatonal y ciclística en el corredor.