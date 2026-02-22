Ataque de las Farc en Guaviare de un muerto y nueve heridos

Un nuevo hecho de violencia golpea al departamento del Guaviare en medio de los esfuerzos de paz que adelanta el Gobierno con grupos armados ilegales. Un soldado muerto y nueve uniformados heridos —uno de ellos en estado de gravedad— dejó un ataque atribuido a las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Calarcá’, en zona rural de San José del Guaviare.

Emboscada en Caño Mosco

Los hechos se registraron en el sector de Caño Mosco, donde tropas del Ejército fueron sorprendidas por hombres armados en lo que, según las primeras versiones, habría sido una emboscada planificada por integrantes de la estructura Isaías Carvajal.

De acuerdo con información conocida por Caracol Radio, el ataque fue perpetrado mientras las unidades militares desarrollaban operaciones en la zona. En medio del hostigamiento, un suboficial perdió la vida y otros nueve uniformados resultaron lesionados, uno de ellos con heridas de gravedad que obligaron a su traslado urgente a un centro asistencial.

Fuentes castrenses señalaron que los presuntos responsables serían alias ‘Morocho’ y alias ‘Giovani Bonito’, identificados como integrantes de la mencionada estructura armada.

Helicóptero impactado durante la evacuación

Tras la emboscada, el Ejército desplegó apoyo aéreo para evacuar a los heridos y recuperar el cuerpo del suboficial fallecido. Durante la maniobra, uno de los helicópteros Black Hawk que participaba en la operación fue impactado por cinco disparos.

Pese a los daños sufridos, la aeronave logró mantenerse en vuelo y aterrizar en tierra firme, evitando una tragedia mayor. Las autoridades adelantan la verificación técnica del helicóptero para establecer el alcance de las afectaciones.

Comandante del Ejército viaja a la zona

La gravedad del ataque motivó el desplazamiento inmediato del comandante del Ejército, general Royer Gómez, hacia San José del Guaviare, con el fin de supervisar la situación, acompañar a las tropas y evaluar las acciones operacionales que se adoptarán tras lo ocurrido.

El hecho se produce en un contexto particularmente sensible, dado que las disidencias al mando de alias ‘Calarcá’ se encuentran en un proceso de paz con el Gobierno Nacional. El ataque reabre el debate sobre las garantías de seguridad para la Fuerza Pública en territorios donde persisten estructuras armadas activas.

Un antecedente reciente

Lo ocurrido recuerda la emboscada registrada en abril de 2025, también en zona rural de San José del Guaviare, cuando seis militares murieron en medio de un operativo.

Ese antecedente marcó uno de los episodios más graves en la región durante el último año y evidenció la capacidad operativa de las estructuras disidentes en el Guaviare.