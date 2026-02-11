Inicio
Regiones

Defensoría alerta crisis humanitaria en Cartagena del Chairá

Mié, 11/02/2026 - 16:17
La entidad pidió acciones urgentes ante confinamientos, desplazamientos y ataques a la población civil por confrontaciones entre grupos armados en Caquetá.
Defensora del Pueblo, Iris Marín
Créditos:
Cortesía

La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por la crisis humanitaria que enfrenta la población civil en el municipio de Cartagena del Chairá, Caquetá, especialmente en la región del Bajo Caguán, tras la intensificación de enfrentamientos entre estructuras armadas ilegales.

De acuerdo con la entidad, la confrontación entre el Bloque Jorge Suárez Briceño y el Bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez está generando graves afectaciones a comunidades campesinas y rurales, con impactos directos sobre derechos fundamentales como la vida, la seguridad, la integridad y la libertad personal.

La región ya había sido objeto de advertencias a través de alertas tempranas que señalaban riesgos de confinamientos, desplazamientos forzados, homicidios, reclutamiento de menores y ataques contra la población civil. La Defensoría indicó que actualmente se evidencia la materialización de esas amenazas, con restricciones a la movilidad y limitaciones en el acceso a servicios básicos como alimentación, salud y educación.

El escenario se agravó tras anuncios de paros armados y órdenes de restricción emitidas por grupos ilegales desde finales de 2025, lo que ha mantenido a comunidades en condiciones de vulnerabilidad constante y con dificultades para recibir ayuda humanitaria.

Llamado a acciones urgentes y protección civil

Ante esta situación, la Defensoría exigió a los grupos armados excluir a la población civil de las hostilidades y respetar el Derecho Internacional Humanitario. Asimismo, solicitó a las autoridades nacionales, departamentales y locales implementar medidas coordinadas, urgentes y con enfoque diferencial para proteger a las comunidades afectadas.

La entidad reiteró la necesidad de cumplir las recomendaciones emitidas previamente en sus alertas tempranas y anunció que continuará con el seguimiento permanente a la situación humanitaria en la región para garantizar la defensa de los derechos humanos.

Regiones
Defensoría del Pueblo
Caquetá
Cartagena del Chairá
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Mundo
Flores colombianas, protagonistas en el Congreso de Estados Unidos
Flores colombianas en el Congreso de Estados Unidos
La Embajada de Colombia en Estados Unidos y Asocolflores entregaron 535 bouquets a congresistas como símbolo de cooperación bilateral, destacando el impacto económico y social de la floricultura colombiana en el marco de San Valentín.
Regiones
De vender papa en Cundinamarca a reunirse con el papa León XIV: la historia de 'La China del Sombrero'
Jennifer Pinzón y el papa León XIV
Jeniffer Pinzón representó a líderes jóvenes de Colombia en un encuentro internacional, donde llevó la voz del campo, las mujeres y las comunidades rurales.
Regiones
Defensoría alerta crisis humanitaria en Cartagena del Chairá
Defensora del Pueblo, Iris Marín
La entidad pidió acciones urgentes ante confinamientos, desplazamientos y ataques a la población civil por confrontaciones entre grupos armados en Caquetá.
Colombia
Colombia reabre su embajada en Rumanía tras 24 años
Colombia reabre su embajada en Rumanía tras 24 años
Colombia reabrió su embajada en Bucarest, cerrada desde 2002, y firmó una declaración de intención para cooperar con Rumanía en deporte y cultura.