Frente a 80.000 personas, Iván Cepeda cerró su campaña presidencial

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Las propuestas de un gobierno progresista

Cepeda presentó su discurso titulado 8 rasgos distintivos de nuestro gobierno progresista, en el que resumió las principales propuestas de su campaña. Allí afirmó que su eventual gobierno estará enfocado en la justicia social, la equidad y las víctimas de la violencia.

El candidato aseguró que ganará en primera vuelta e incluso habló de las labores de empalme con el actual gobierno. Entre sus propuestas destacó la realización de un homenaje al presidente Gustavo Petro y afirmó que gobernará desde los territorios, por lo que pasará poco tiempo en la Casa de Nariño.

Un tono más conciliador

En materia económica, Cepeda aseguró que buscará impulsar una economía “donde tanto los grandes como los pequeños empresarios sientan confianza para invertir”.

Además, mencionó iniciativas relacionadas con la lucha contra la corrupción, la austeridad y la simplificación del funcionamiento del Estado. También afirmó que no gobernará “en contra de nadie”.

Durante el cierre de campaña, el candidato destacó algunos logros del actual gobierno, entre ellos la entrega de 128.000 hectáreas a población rural, que 450.000 personas salieron de la pobreza, el acceso gratuito a la educación para estudiantes y el fortalecimiento de programas dirigidos al adulto mayor.

Finalmente, Cepeda concluyó su discurso afirmando que en Barranquilla terminó la campaña y comenzó “el segundo gobierno progresista”.

El candidato cerró su intervención con la frase: “Me llamo Iván Cepeda y voy a ser su presidente en primera vuelta”.