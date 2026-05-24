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Greeicy quiere traer de vuelta a 'Chica vampiro'

Dom, 24/05/2026 - 16:20
En una nueva entrevista, Greeicy Rendón habló de la posibilidad de hacer una continuación de la recordada serie juvenil 'Chica vampiro'.
Greeicy
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Redes sociales

La nostalgia por Chica Vampiro volvió a despertar entre miles de fanáticos luego de que Greeicy sorprendiera al revelar que existe la posibilidad de realizar una película inspirada en la exitosa serie juvenil de Nickelodeon.

Durante una entrevista con Los 40, la artista colombiana habló sobre el impacto que tuvo Daisy O’Brian, el personaje que interpretó en la producción, y confesó que aún sueña con regresar a ese universo que marcó a toda una generación.

Greeicy recordó cómo ‘Chica Vampiro’ impulsó su carrera musical

Aunque muchos seguidores relacionan directamente a Daisy O’Brian con el nacimiento artístico de Greeicy, la cantante aclaró que el personaje no influyó en la elección de su nombre artístico. Sin embargo, sí fue determinante en su decisión de dedicarse a la música.

“Daisy O’Brian no tuvo que ver con mi nombre artístico, pero sí tuvo que ver con la decisión de hacer música. Porque en esa serie actuábamos, bailábamos y cantábamos”, explicó la artista.

Greeicy recordó que durante las giras promocionales de la serie comenzó a experimentar la conexión con el público y la emoción de escuchar a miles de fans coreando el nombre de su personaje.

Ese fenómeno juvenil convirtió a Chica Vampiro en uno de los programas más exitosos de Nickelodeon y ayudó a impulsar la carrera de varios de sus protagonistas.

¿Habrá película de ‘Chica Vampiro’?

La gran sorpresa llegó cuando la cantante confirmó que actualmente existe una idea para llevar nuevamente la historia a la pantalla, esta vez en formato de película.

“Yo amé ese personaje y hoy hay la posibilidad de que se haga una película. Está sobre la mesa y yo me sueño con hacer Chica Vampiro University, y yo sé que va a pasar en algún momento de mi vida”, aseguró.

Las declaraciones encendieron la emoción de los seguidores de la serie, quienes rápidamente comenzaron a especular sobre una posible continuación de la historia de Daisy O’Brian años después de los acontecimientos originales.

Aunque todavía no hay detalles oficiales sobre elenco, fechas de producción o plataforma de estreno, la idea de una Chica Vampiro University ya genera expectativa en redes sociales.

La posible película abriría la puerta a nuevas historias, romances y personajes dentro del universo vampírico que conquistó a millones de jóvenes en América Latina.

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