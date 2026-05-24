Greeicy quiere traer de vuelta a 'Chica vampiro'

La nostalgia por Chica Vampiro volvió a despertar entre miles de fanáticos luego de que Greeicy sorprendiera al revelar que existe la posibilidad de realizar una película inspirada en la exitosa serie juvenil de Nickelodeon.

Durante una entrevista con Los 40, la artista colombiana habló sobre el impacto que tuvo Daisy O’Brian, el personaje que interpretó en la producción, y confesó que aún sueña con regresar a ese universo que marcó a toda una generación.

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Greeicy recordó cómo ‘Chica Vampiro’ impulsó su carrera musical

Aunque muchos seguidores relacionan directamente a Daisy O’Brian con el nacimiento artístico de Greeicy, la cantante aclaró que el personaje no influyó en la elección de su nombre artístico. Sin embargo, sí fue determinante en su decisión de dedicarse a la música.

“Daisy O’Brian no tuvo que ver con mi nombre artístico, pero sí tuvo que ver con la decisión de hacer música. Porque en esa serie actuábamos, bailábamos y cantábamos”, explicó la artista.

Greeicy recordó que durante las giras promocionales de la serie comenzó a experimentar la conexión con el público y la emoción de escuchar a miles de fans coreando el nombre de su personaje.

Ese fenómeno juvenil convirtió a Chica Vampiro en uno de los programas más exitosos de Nickelodeon y ayudó a impulsar la carrera de varios de sus protagonistas.