La guerra por el Trono de Hierro está más viva que nunca. HBO encendió las redes sociales con el lanzamiento de los nuevos pósteres oficiales de la tercera temporada de La Casa del Dragón, una de las producciones más exitosas del universo de Juego de Tronos.

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La esperada entrega llegará el próximo 21 de junio a través de HBO y HBO Max, marcando el regreso a Westeros y el inicio de una nueva etapa de la intensa guerra civil Targaryen conocida como la Danza de los Dragones.

Los nuevos pósteres muestran la división entre el Consejo Negro y el Consejo Verde

Las piezas promocionales presentadas por HBO refuerzan el conflicto central de la serie: la disputa por el poder entre los bandos liderados por la Reina Rhaenyra Targaryen y el Rey Aegon II Targaryen.