La guerra por el Trono de Hierro está más viva que nunca. HBO encendió las redes sociales con el lanzamiento de los nuevos pósteres oficiales de la tercera temporada de La Casa del Dragón, una de las producciones más exitosas del universo de Juego de Tronos.
La esperada entrega llegará el próximo 21 de junio a través de HBO y HBO Max, marcando el regreso a Westeros y el inicio de una nueva etapa de la intensa guerra civil Targaryen conocida como la Danza de los Dragones.
Los nuevos pósteres muestran la división entre el Consejo Negro y el Consejo Verde
Las piezas promocionales presentadas por HBO refuerzan el conflicto central de la serie: la disputa por el poder entre los bandos liderados por la Reina Rhaenyra Targaryen y el Rey Aegon II Targaryen.
Del lado del llamado Consejo Negro, defensor del derecho legítimo de Rhaenyra al trono, aparecen personajes clave como Daemon Targaryen, Jace, Baela, Rhaena, Corlys Velaryon, Mysaria y otros aliados estratégicos que prometen intensificar la batalla por Westeros.
Por otro lado, el Consejo Verde, que respalda el reinado de Aegon II y mantiene el control de Desembarco del Rey, está representado por figuras como Alicent Hightower, Aemond Targaryen, Ser Criston Cole, Helaena y Larys Strong.
Basada en el libro Fuego y Sangre, escrito por George R. R. Martin, la serie está ambientada aproximadamente 200 años antes de los acontecimientos narrados en Juego de Tronos.
La historia explora uno de los capítulos más oscuros y violentos de la dinastía Targaryen: una guerra familiar que amenaza con destruir la casa de los dragones desde adentro.
Desde su estreno, la producción se ha convertido en uno de los títulos más vistos de HBO, consolidando nuevamente el enorme impacto global del universo creado por George R. R. Martin.
El elenco y la producción prometen una temporada más épica
La tercera temporada contará nuevamente con las actuaciones de Matt Smith, Emma D'Arcy, Olivia Cooke, Ewan Mitchell y Tom Glynn-Carney, entre otros integrantes del elenco principal.
La dirección estará a cargo de Clare Kilner, Nina Lopez-Corrado, Andrij Parekh y Loni Peristere, mientras que Ryan Condal continúa como showrunner y productor ejecutivo.