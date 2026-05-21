Greeicy volvió a ser tendencia en redes sociales luego de protagonizar un inesperado y tenso momento en Miami, Estados Unidos. La artista, reconocida por éxitos musicales y por compartir constantemente su vida familiar junto a Mike Bahía y su hijo Kai, fue abordada por un ciudadano europeo que insistió en invitarla a viajar con él en un jet privado rumbo a Europa.

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El episodio quedó registrado en video y rápidamente comenzó a circular en plataformas digitales, donde miles de seguidores reaccionaron tanto a la insistencia del hombre como a la tranquila respuesta de la intérprete caleña.

Extranjero intentó convencer a Greeicy de viajar a Saint-Tropez

De acuerdo con las imágenes difundidas en redes, el hombre se acercó inicialmente de manera amistosa, pero la conversación tomó un rumbo inesperado cuando comenzó a hacerle una propuesta directa a la cantante.

“Mira, yo tengo un jet ahora. Podemos ir a Europa. Yo quiero que te vayas conmigo. Vamos a Saint-Tropez. Vamos a hacer un show juntos”, expresó el extranjero mientras conversaba con la artista.