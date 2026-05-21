Greeicy volvió a ser tendencia en redes sociales luego de protagonizar un inesperado y tenso momento en Miami, Estados Unidos. La artista, reconocida por éxitos musicales y por compartir constantemente su vida familiar junto a Mike Bahía y su hijo Kai, fue abordada por un ciudadano europeo que insistió en invitarla a viajar con él en un jet privado rumbo a Europa.
El episodio quedó registrado en video y rápidamente comenzó a circular en plataformas digitales, donde miles de seguidores reaccionaron tanto a la insistencia del hombre como a la tranquila respuesta de la intérprete caleña.
Extranjero intentó convencer a Greeicy de viajar a Saint-Tropez
De acuerdo con las imágenes difundidas en redes, el hombre se acercó inicialmente de manera amistosa, pero la conversación tomó un rumbo inesperado cuando comenzó a hacerle una propuesta directa a la cantante.
“Mira, yo tengo un jet ahora. Podemos ir a Europa. Yo quiero que te vayas conmigo. Vamos a Saint-Tropez. Vamos a hacer un show juntos”, expresó el extranjero mientras conversaba con la artista.
La situación sorprendió incluso a las personas que acompañaban a Greeicy en ese momento, pues el sujeto insistía en que ambos viajaran inmediatamente hacia el aeropuerto para abordar la aeronave privada.
La reacción de Greeicy fue calmada pero contundente
Lejos de entrar en confrontaciones, Greeicy manejó la situación con serenidad y dejó claro que no podía tomar decisiones improvisadas debido a sus compromisos profesionales.
“No es tan fácil como que yo me llame y ya, toca organizarlo, tengo que mirar la agenda”, respondió la cantante, intentando marcar distancia de forma respetuosa.
Sin embargo, el ciudadano europeo continuó insistiendo y aseguró que todo podía organizarse “ahora mismo”, presionando para que aceptara el viaje.
Ante esto, la artista colombiana mantuvo una actitud cordial y respondió con diplomacia: “Me encanta la idea. De verdad que podemos conversar y lo hacemos”, frase con la que buscó finalizar la conversación sin generar un conflicto mayor.
La mención a Mike Bahía puso fin al incómodo momento
En medio del intercambio, el hombre también preguntó en repetidas ocasiones sobre la situación sentimental de la cantante. Fue entonces cuando Greeicy respondió de manera clara:
“Casi, comprometida…”.
Con esa afirmación, la artista hizo referencia a su relación con Mike Bahía, con quien mantiene una sólida historia de amor y comparte la crianza de su hijo Kai.
Tras escuchar la respuesta, el extranjero desistió de continuar insistiendo y simplemente respondió: “Okey, no importa…”, antes de retirarse del lugar.