Diego Trujillo asegura que se equivocó al votar por Petro

Diego Trujillo volvió a generar conversación en redes sociales luego de pronunciarse sobre el panorama político del país y revelar públicamente cuál será su voto en las próximas elecciones presidenciales.
El actor, recordado por interpretar personajes icónicos como ‘Emilio Iriarte’ en Los Reyes y por su participación en producciones internacionales como Metástasis, habló recientemente durante una entrevista para Teleantioquia, donde dejó clara su posición política actual y explicó por qué cambió de opinión frente a algunos candidatos.
Diego Trujillo habló de su voto por Gustavo Petro
Durante la conversación, Diego Trujillo recordó que en el pasado apoyó al actual presidente Gustavo Petro, aunque reconoció que hoy tiene una postura diferente frente al rumbo político del país.
“Todo el mundo sabe que voté por Petro, pero todo el mundo tiene derecho a equivocarse”, expresó el bogotano, frase que rápidamente comenzó a viralizarse en plataformas digitales.
Las declaraciones generaron múltiples reacciones entre seguidores y usuarios en redes sociales, especialmente porque Trujillo ha sido una figura pública que en varias ocasiones ha opinado sobre temas relacionados con la política colombiana.
El actor aseguró que no votará por Iván Cepeda
En medio de la entrevista, Diego Trujillo también afirmó que no apoyará una eventual candidatura de Iván Cepeda, dejando claro que considera importante evitar que llegue a la Presidencia.
“No voy a votar ni de peligro por Cepeda. Voy a votar por Paloma”, afirmó.
Aunque el actor no profundizó ampliamente en las razones políticas detrás de su decisión, sí dejó ver que actualmente considera necesario un cambio de rumbo en el escenario electoral colombiano.
Diego Trujillo explicó por qué dejó de apoyar a Sergio Fajardo
Otro de los puntos que más llamó la atención fue cuando el actor confesó que inicialmente pensaba votar por Sergio Fajardo e incluso grabó un video apoyando su posible candidatura presidencial.
Sin embargo, aseguró que con el paso de los días cambió de postura debido al comportamiento del panorama electoral.
“Yo sé que Fajardo se va a sentir muy triste, porque yo iba a votar por él. Hice un video apoyando a Fajardo, pero han pasado los días y Fajardo va para abajo…”, comentó.
Finalmente, reiteró que para él es fundamental impedir que Iván Cepeda llegue a la Presidencia de Colombia.
“Yo creo que se necesita de manera contundente evitar que Cepeda sea el próximo presidente”, concluyó.
Diego Trujillo sigue generando debate más allá de la actuación
Además de su trayectoria como actor, comediante y arquitecto, Diego Trujillo se ha convertido en una figura que constantemente genera conversación por sus opiniones sobre la actualidad nacional.
El artista también ha dado de qué hablar por las apariciones junto a su hijo, Simón Trujillo, quien actualmente desarrolla su carrera musical entre elogios y críticas en redes sociales.