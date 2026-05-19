Diego Trujillo asegura que se equivocó al votar por Petro

Diego Trujillo volvió a generar conversación en redes sociales luego de pronunciarse sobre el panorama político del país y revelar públicamente cuál será su voto en las próximas elecciones presidenciales.

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El actor, recordado por interpretar personajes icónicos como ‘Emilio Iriarte’ en Los Reyes y por su participación en producciones internacionales como Metástasis, habló recientemente durante una entrevista para Teleantioquia, donde dejó clara su posición política actual y explicó por qué cambió de opinión frente a algunos candidatos.

Diego Trujillo habló de su voto por Gustavo Petro

Durante la conversación, Diego Trujillo recordó que en el pasado apoyó al actual presidente Gustavo Petro, aunque reconoció que hoy tiene una postura diferente frente al rumbo político del país.

“Todo el mundo sabe que voté por Petro, pero todo el mundo tiene derecho a equivocarse”, expresó el bogotano, frase que rápidamente comenzó a viralizarse en plataformas digitales.

Las declaraciones generaron múltiples reacciones entre seguidores y usuarios en redes sociales, especialmente porque Trujillo ha sido una figura pública que en varias ocasiones ha opinado sobre temas relacionados con la política colombiana.