El mundo político y cultural reaccionó a la muerte de Totó la Momposina

La noticia del fallecimiento de la cantante colombiana Totó la Momposina, una de las máximas exponentes de la música folclórica del Caribe, ocurrido el pasado domingo en Celaya (México), causó consternación este martes en su país, donde la política y la cultura destacaron su aporte al folclor nacional.



Lea: Totó la Momposina apagó su voz, pero dejó encendida 'La Candela Viva'

"Ha muerto Totó la Momposina, mi familiar y excelsa del arte y la cultura caribeña colombiana. Que vuele alto hasta las estrellas", escribió en su cuenta de X el presidente colombiano, Gustavo Petro, luego de que el Ministerio de las Culturas informara de su fallecimiento.

Sonia Bazanta Vides, nombre de pila de la artista nacida el 15 de agosto de 1940 en Talaigua, en la región de la Depresión Momposina (departamento de Bolívar), de cuya cultura tomó el nombre artístico, falleció el domingo en México a los 85 años de edad, informaron sus hijos en un comunicado.

"Hoy despedimos a la eterna Totó. A la eterna maestra que recorrió el mundo entero a ritmo de cumbias, porros, mapalés y bullerengues nacidos en el corazón de nuestra tierra", expresó el Ministerio de las Culturas en un comunicado.

Por su parte, Yamil Arana, gobernador de Bolívar, donde está la región momposina, recordó que la artista, conocida por 'La candela viva', entre otros éxitos, "recorrió el mundo llevando a Bolívar no solo en su nombre artístico, sino en el corazón".

"Totó la Momposina o Sonia Bazanta Vides, cantó y bailó nuestra tradición musical desde niña, recorriendo el planeta para recordarle a todos que en La Mojana hay magia y una riqueza cultural sin igual", señaló el gobernador.

Arana añadió que una escultura que la representa será instalada próximamente en la Calle de la Frescura, en Mompox.