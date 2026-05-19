¿Quién es Wade Wilson, el “asesino de Deadpool” que impacta en Netflix?

El doble asesino condenado a muerte en Florida, apodado por los medios como el “asesino de Deadpool”, se convirtió en uno de los casos criminales más perturbadores vinculados al universo documental de Netflix.
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El éxito de las primeras temporadas de Los peores ex del mundo disparó las especulaciones sobre una posible nueva entrega centrada en el caso de Wade Steven Wilson, un hombre condenado por asesinar brutalmente a dos mujeres en octubre de 2019. Aunque Netflix todavía no confirmó oficialmente una tercera temporada, el fenómeno mediático alrededor del caso lo posiciona como uno de los relatos más esperados por la audiencia.
Wilson recibió notoriedad internacional no solo por la violencia de sus crímenes, sino también por compartir nombre con el personaje de Marvel conocido como Deadpool. Sin embargo, detrás del apodo viral se esconde una historia marcada por la manipulación, la adicción, la violencia y la ausencia total de remordimiento.
Nacido el 20 de mayo de 1994 en Tallahassee, Florida, Wade Wilson fue dado en adopción siendo apenas un bebé. Sus padres adoptivos lo describieron durante el juicio como un joven alegre cuya vida cambió drásticamente tras caer en el consumo de drogas. Antes de los asesinatos que lo llevaron al corredor de la muerte, ya acumulaba antecedentes por robo, posesión ilegal de armas, agresión sexual y otros delitos violentos.
Los hechos ocurrieron entre el 7 y el 8 de octubre de 2019 en Cape Coral, Florida. Según la investigación judicial, Wilson conoció a Kristine Melton, de 35 años, en un bar de Fort Myers. Tras pasar la noche juntos, la estranguló mientras dormía y robó su automóvil. Horas después, utilizando ese mismo vehículo, interceptó a Diane Ruiz, de 43 años, a quien golpeó, asfixió y atropelló repetidas veces antes de abandonar su cuerpo en un terreno baldío.
El fenómeno criminal que inquieta a Netflix
La historia tomó un giro todavía más perturbador cuando se conoció que Wilson llamó a su padre biológico después de los asesinatos y le confesó detalladamente lo que había hecho. Esa conversación terminó siendo clave para que la policía lograra localizarlo y arrestarlo el 8 de octubre de 2019 en una vivienda abandonada.
El juicio comenzó en junio de 2024 y rápidamente captó la atención mediática. Wilson intentó ocultar los tatuajes de esvásticas y marcas en su rostro utilizando maquillaje y ropa formal durante las audiencias, aunque las señales siguieron siendo visibles frente al jurado. Finalmente, fue declarado culpable de seis cargos y condenado a muerte el 27 de agosto de 2024 por los asesinatos de Melton y Ruiz.
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Actualmente permanece recluido en la Union Correctional Institution, una prisión de máxima seguridad en Florida destinada a los condenados a pena capital. Mientras sus abogados presentan apelaciones que podrían extenderse durante años, el interés público por el caso continúa creciendo.
Ese impacto mediático es precisamente uno de los elementos que alimenta las especulaciones sobre su posible aparición en una nueva temporada de Los peores ex del mundo. La serie documental de Netflix suele enfocarse en testimonios de ex parejas y sobrevivientes de relaciones marcadas por la violencia, el control psicológico y la manipulación emocional. En el caso de Wilson, varias mujeres que mantuvieron vínculos con él antes de los crímenes describieron comportamientos agresivos, erráticos y profundamente controladores.
Además de explorar la psicología del agresor, una eventual adaptación del caso permitiría abrir debates sobre las señales de alerta en relaciones abusivas, la fascinación que generan ciertos criminales en redes sociales y el impacto de la pena de muerte en Estados Unidos.
La historia de Wade Wilson ya fue abordada en el documental Handsome Devil: Charming Killer, estrenado en Paramount+ en 2026. Sin embargo, su posible desembarco en Netflix podría convertirlo en uno de los relatos criminales más vistos y comentados de los próximos años.