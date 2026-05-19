¿Quién es Wade Wilson, el “asesino de Deadpool” que impacta en Netflix?

El doble asesino condenado a muerte en Florida, apodado por los medios como el “asesino de Deadpool”, se convirtió en uno de los casos criminales más perturbadores vinculados al universo documental de Netflix.



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El éxito de las primeras temporadas de Los peores ex del mundo disparó las especulaciones sobre una posible nueva entrega centrada en el caso de Wade Steven Wilson, un hombre condenado por asesinar brutalmente a dos mujeres en octubre de 2019. Aunque Netflix todavía no confirmó oficialmente una tercera temporada, el fenómeno mediático alrededor del caso lo posiciona como uno de los relatos más esperados por la audiencia.

Wilson recibió notoriedad internacional no solo por la violencia de sus crímenes, sino también por compartir nombre con el personaje de Marvel conocido como Deadpool. Sin embargo, detrás del apodo viral se esconde una historia marcada por la manipulación, la adicción, la violencia y la ausencia total de remordimiento.

Nacido el 20 de mayo de 1994 en Tallahassee, Florida, Wade Wilson fue dado en adopción siendo apenas un bebé. Sus padres adoptivos lo describieron durante el juicio como un joven alegre cuya vida cambió drásticamente tras caer en el consumo de drogas. Antes de los asesinatos que lo llevaron al corredor de la muerte, ya acumulaba antecedentes por robo, posesión ilegal de armas, agresión sexual y otros delitos violentos.

Los hechos ocurrieron entre el 7 y el 8 de octubre de 2019 en Cape Coral, Florida. Según la investigación judicial, Wilson conoció a Kristine Melton, de 35 años, en un bar de Fort Myers. Tras pasar la noche juntos, la estranguló mientras dormía y robó su automóvil. Horas después, utilizando ese mismo vehículo, interceptó a Diane Ruiz, de 43 años, a quien golpeó, asfixió y atropelló repetidas veces antes de abandonar su cuerpo en un terreno baldío.