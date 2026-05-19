“Algo que tengo muy claro en cuanto a mi herencia es que la música es como el hombre: debe crecer y no quedarse en un museo o en lamentaciones”, dijo Sonia Bazanta Vides, la mujer que decidió firmar cada una de sus composiciones como Totó la Momposina.

Con esas palabras, la cantaora mostró el anhelo que sostendría su carrera: mantener vivo el folclor de su tierra. No quería que se convirtiera en un asunto del recuerdo y la nostalgia que trae el pasado, sino que también esos sonidos, los que nacieron en los pueblos, fueran eternos. Y así será. Hoy, 19 de mayo de 2026, el mundo se despide de esta cantaora, que desde pequeña se dejó atrapar por la música de su tierra.



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Nacida en 1940 en Talaigua, un pequeño pueblo cercano a Mompox, Sonia Bazanta Vides creció rodeada por tambores, gaitas y cantos heredados de generaciones afroindígenas que hicieron de la música una manera de resistir al olvido. Su vida comenzó a moverse pronto, como si desde niña estuviera destinada al viaje: su familia migró primero a Barrancabermeja, luego a Villavicencio y finalmente a Bogotá. El tránsito fue duro. Pasaron de una casa amplia, con patio y árboles, al encierro de un apartamento en el barrio Siete de Agosto. Pero incluso allí el Caribe siguió respirando.