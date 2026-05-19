Encuestas de AtlasIntel quedan suspendidas en Colombia: estos son los motivos



El Consejo Nacional Electoral ordenó una medida cautelar que suspende temporalmente la publicación y difusión de encuestas electorales de AtlasIntel y Revista Semana. La decisión se conoce a pocos días de la primera vuelta presidencial del 31 de mayo de 2026 y abre un debate sobre la regulación de las mediciones en campaña.

Una suspensión en plena recta final electoral

La encuestadora AtlasIntel S.A.S. quedó bajo una medida cautelar del Consejo Nacional Electoral (CNE) que ordena la suspensión inmediata y temporal de la publicación, difusión y divulgación de sus encuestas electorales en Colombia, en conjunto con Revista Semana, mientras se verifica el cumplimiento de los requisitos legales exigidos para este tipo de estudios.

La decisión fue firmada por la magistrada Fabiola Márquez y se produce en medio de un tercer proceso contra la firma por presuntas irregularidades en sus estudios estadísticos.

El caso ocurre en un momento sensible de la campaña presidencial. La primera vuelta está prevista para el 31 de mayo de 2026, por lo que las encuestas publicadas en estas semanas tienen impacto en la conversación pública, especialmente en la disputa por el paso a segunda vuelta.

¿Qué cuestiona el CNE?

El proceso contra AtlasIntel se relaciona con la metodología usada en sus mediciones. La Comisión Técnica y de Vigilancia de Encuestas del CNE recibió informes de auditoría que pusieron en duda si los estudios de la firma podían ser tratados como encuestas electorales bajo la regulación colombiana o si correspondían más bien a sondeos digitales.

El punto central está en la Ley 2494 de 2025, que regula la elaboración, publicación y divulgación de encuestas electorales en Colombia. Esa norma exige, entre otros elementos, información detallada sobre muestra, método de selección, universo representado, preguntas formuladas, margen de error, financiación, responsables técnicos y condiciones de recolección.

De acuerdo con los reportes conocidos, las dudas sobre AtlasIntel incluyen el uso de reclutamiento digital, la representatividad de la muestra y la validez de presentar márgenes de error si el diseño no corresponde a un muestreo probabilístico estricto. En la práctica, el debate no es solo si la firma acertó o no en sus resultados, sino si sus estudios cumplen las reglas vigentes para ser publicados como encuestas electorales.

¿Qué cambia para las elecciones?

La consecuencia inmediata es que AtlasIntel y Semana no podrían publicar nuevas encuestas electorales bajo esa metodología mientras esté vigente la medida cautelar. Sin embargo, esto no equivale todavía a una sanción definitiva ni a una decisión de fondo contra la firma.

AtlasIntel también tiene un plazo dentro del proceso para ejercer su derecho de defensa y responder a los señalamientos. En paralelo, el CNE deberá revisar si mantiene, modifica o levanta la medida, y si las investigaciones derivan en sanciones o en el archivo del caso.

La decisión deja una implicación política clara: a menos de dos semanas de las presidenciales, el mapa de encuestas queda más limitado y bajo mayor vigilancia institucional. Para los votantes, el efecto inmediato será una menor disponibilidad de mediciones publicadas por AtlasIntel en la fase final de la campaña, justo cuando las cifras suelen influir en percepciones sobre quiénes tienen más opción de pasar a segunda vuelta.