El Ministerio de Defensa se pronunció sobre los polémicos audios difundidos en redes sociales y medios de comunicación, en los que un supuesto integrante de las disidencias de las Farc pedía respaldar al candidato presidencial Iván Cepeda.



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Según informó la cartera de Defensa, tras una reunión de verificación realizada el pasado 16 de mayo entre organismos de inteligencia del Ejército, la Armada, la Fuerza Aeroespacial, la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Inteligencia, se determinó que el material no provenía de una estructura armada ilegal, sino de una maniobra extorsiva.

El audio habría sido grabado desde la cárcel

De acuerdo con el informe oficial, los audios fueron atribuidos falsamente a alias “Rogelio Benavides”, presunto integrante de las disidencias lideradas por alias “Calarcá”. Sin embargo, las autoridades establecieron que quien realmente estaría detrás del contenido es Jefferson Antonio Ordóñez, conocido como alias “Sergio” o “David”.

“El sujeto se hizo pasar por integrante de una estructura criminal de las disidencias de alias ‘Mordisco’ para ejercer presión extorsiva”, señaló el Ministerio de Defensa.

Las investigaciones también concluyeron que Ordóñez no pertenece a ningún grupo armado organizado ilegal. El hombre fue capturado en mayo de 2022 por los delitos de porte ilegal de armas y extorsión, y actualmente permanece recluido en la cárcel La Picaleña, en Ibagué, Tolima.



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Según el reporte, desde ese centro penitenciario habría realizado las extorsiones y difundido el material que circuló semanas atrás en grupos de WhatsApp, especialmente entre comunidades y juntas de acción comunal del departamento del Huila.

Tras los hallazgos, el Ministerio de Defensa informó que se coordinaron acciones con el Ministerio de Justicia para incluir al señalado delincuente en el Plan DOMINÓ, estrategia nacional contra la extorsión carcelaria, además de solicitar la evaluación de un eventual traslado a un centro de mayor seguridad.

La entidad también anunció que adelantará verificaciones para establecer el origen de versiones que señalaban que los audios provenían de inteligencia militar.