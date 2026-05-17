A menos de dos semanas de la primera vuelta presidencial en Colombia, el asesinato de Rogers Mauricio Devia Escobar, coordinador de campaña de Abelardo de la Espriella en Cubarral, Meta, sigue generando reacciones nacionales e internacionales.



En contexto: Asesinan a Rogers Mauricio Devia, exalcalde de Cubarral y aliado de De la Espriella

Uno de los pronunciamientos más recientes fue el del senador estadounidense Bernie Moreno, quien expresó preocupación por los hechos de violencia política registrados durante el proceso electoral colombiano.

“La violencia política atroz que está ocurriendo en Colombia es absolutamente inaceptable. Se deben hacer todos los esfuerzos posibles para proteger a los candidatos, a sus equipos y garantizar unas elecciones seguras sin intimidación. Estados Unidos está observando con atención”, afirmó el congresista republicano en redes sociales.

Moreno, nacido en Colombia y actual senador por el estado de Ohio, también participará como observador internacional durante las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.