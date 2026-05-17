A menos de dos semanas de la primera vuelta presidencial en Colombia, el asesinato de Rogers Mauricio Devia Escobar, coordinador de campaña de Abelardo de la Espriella en Cubarral, Meta, sigue generando reacciones nacionales e internacionales.
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Uno de los pronunciamientos más recientes fue el del senador estadounidense Bernie Moreno, quien expresó preocupación por los hechos de violencia política registrados durante el proceso electoral colombiano.
“La violencia política atroz que está ocurriendo en Colombia es absolutamente inaceptable. Se deben hacer todos los esfuerzos posibles para proteger a los candidatos, a sus equipos y garantizar unas elecciones seguras sin intimidación. Estados Unidos está observando con atención”, afirmó el congresista republicano en redes sociales.
Moreno, nacido en Colombia y actual senador por el estado de Ohio, también participará como observador internacional durante las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.
Tras el mensaje, Abelardo de la Espriella agradeció públicamente el respaldo del senador y aseguró que la comunidad internacional debe mantenerse atenta frente a la situación de seguridad en el país.
“Gracias, senador Bernie Moreno, por su postura firme y por dejarlo cristalino: Estados Unidos está observando de cerca. No toleraremos esta ola de violencia política y asesinatos contra nuestra campaña”, manifestó el candidato presidencial.
Piden garantías de seguridad para las elecciones
El pronunciamiento se produjo luego del asesinato de Rogers Mauricio Devia Escobar, exalcalde de Cubarral y coordinador político de la campaña de De la Espriella en Meta. Según información preliminar, Devia fue atacado por hombres armados cuando se desplazaba en motocicleta por una zona rural del departamento tras regresar de actividades políticas en Villavicencio. En el mismo hecho también murió Fabián Cardona, integrante de la campaña presidencial.
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Desde el movimiento político denunciaron una supuesta persecución contra miembros de la campaña y pidieron mayores garantías de seguridad para candidatos, líderes regionales y ciudadanos que participarán en las elecciones. “Necesitamos ojos en el terreno para garantizar elecciones seguras, libres y transparentes sin intimidación, terror ni asesinatos”, afirmó Abelardo de la Espriella.
Por su parte, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, anunció el fortalecimiento de operativos militares y policiales en la región, además de la realización de un consejo extraordinario de seguridad para avanzar en la investigación y ubicar a los responsables del crimen.