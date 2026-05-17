Inicio
Fútbol

Defensora del Pueblo cuestionó la convocatoria de Villa a la Selección Colombia

Dom, 17/05/2026 - 11:50
La funcionaria le envió una carta a la Federación Colombiana de fútbol, cuestionando el llamado de Sebastián Villa.
Defensora del Pueblo, Iris Marín, cuestiona el llamado de Villa.
Créditos:
EFE

A través de una carta, publicada en las redes sociales, la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, emitió un pronunciamiento respecto a la convocatoria de Sebastián Villa a la Selección Colombia.

En el documento, enviado a la Federación Colombiana de Fútbol, expresa que "la camiseta de Colombia no representa solo resultados deportivos; representa también aquello que aspiramos a ser como sociedad". Recuerda el precedente de 2011 con la salida del técnico Hernán Darío 'El Bolillo' Gómez tras agredir a una mujer, señalando que en ese momento "entendimos algo fundamental: que la selección Colombia no podía convivir simbólicamente con la violencia contra las mujeres".

Frente al caso actual, resalta que Sebastián Villa fue condenado judicialmente por violencia basada en género y enfrenta una acusación por abuso sexual. Al respecto, afirma que "estos antecedentes no pueden reducirse a 'problemas personales' ni separarse por completo de la responsabilidad pública que implica llevar la camiseta de Colombia en un mundial".

Finalmente, la funcionaria enfatiza la gravedad de normalizar estas situaciones, advirtiendo que "el mensaje que enviamos cuando relativizamos la violencia contra las mujeres por talento, popularidad o rendimiento deportivo es desolador", y concluye de manera contundente sosteniendo que "la camiseta de Colombia no puede ser un escudo contra la justicia".

Sebastián Villa
Iris Marín
Defensoría del Pueblo
Selección Colombia
Federación Colombiana de Fútbol
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Política
Bernie Moreno condenó el asesinato del coordinador de De la Espriella
Senador Bernie Moreno se pronuncia tras asesinato en campaña de De la Espriella
El candidato presidencial Abelardo de la Espriella agradeció el respaldo del senador estadounidense Bernie Moreno tras el asesinato de Rogers Mauricio Devia en Meta.
Fútbol
Defensora del Pueblo cuestionó la convocatoria de Villa a la Selección Colombia
Defensora del Pueblo, Iris Marín, cuestiona el llamado de Villa.
La funcionaria le envió una carta a la Federación Colombiana de fútbol, cuestionando el llamado de Sebastián Villa.
Regiones
Hallan muerta a mujer estadounidense dentro de vivienda en Envigado
Hallan muerta a mujer estadounidense dentro de vivienda en Envigado
Nancy Ryan Bean, ciudadana estadounidense de 79 años, fue hallada muerta dentro de una vivienda en Envigado. Las autoridades investigan las causas del fallecimiento.
Bogotá
Envían a prisión a presunto asesino de estudiante en TransMilenio
Envían a prisión a presunto asesino de estudiante en TransMilenio
Un juez envió a prisión a Harold Figueroa Ballén, señalado de asesinar al estudiante Fredy Santiago Guzmán durante un robo en la estación Minuto de Dios de TransMilenio.