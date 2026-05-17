Una mujer estadounidense, de 79 años, fue encontrada muerta en la mañana del 16 de mayo dentro de una vivienda ubicada en el municipio de Envigado, en el sur del Valle de Aburrá, luego de que vecinos del sector reportaran un fuerte olor a descomposición proveniente del inmueble.

La víctima fue identificada como Nancy Ryan Bean, quien residía sola desde hacía varios meses en una casa ubicada en el barrio La Magnolia.

El hallazgo ocurrió hacia las 11:45 a. m., cuando integrantes del Cuerpo de Bomberos de Envigado acudieron al lugar tras la alerta de residentes del sector, quienes aseguraron que desde la noche anterior percibían un olor persistente proveniente de la vivienda.

Con autorización de la Policía, los socorristas ingresaron por un patio del primer piso y encontraron el cuerpo de la mujer sobre una cama, en una habitación del segundo nivel de la casa y en avanzado estado de descomposición.

Medicina Legal deberá establecer las causas de la muerte

Tras el hallazgo, las autoridades intentaron determinar preliminarmente si el fallecimiento obedecía a causas naturales. Sin embargo, debido al estado cadavérico en el que fue encontrada la mujer, no fue posible establecer de inmediato las circunstancias exactas de la muerte. Posteriormente, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación realizaron la inspección judicial tanto del cuerpo como de la vivienda.

Según el reporte inicial de las autoridades, no fueron encontrados signos visibles de violencia, por lo que el caso quedó catalogado como una muerte “por establecer” mientras avanzan los análisis forenses de Medicina Legal.

De acuerdo con vecinos y personas cercanas, Nancy Ryan Bean no era vista en el barrio desde hacía aproximadamente dos semanas. Además, allegados aseguraron que llevaba varios días sin responder llamadas ni mensajes, mientras que su última actividad en redes sociales se habría registrado hace cerca de una semana. Según los registros oficiales, la mujer contaba con cédula de extranjería vigente hasta 2027, luego de haber decidido establecerse en Colombia para pasar sus últimos años de vida en el país.

Las autoridades también adelantan la búsqueda de familiares o contactos cercanos de la ciudadana estadounidense para informar oficialmente sobre lo ocurrido.