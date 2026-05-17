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Tragedia en Fontibón: menor de 5 años fallece tras caer desde un piso 15

Dom, 17/05/2026 - 08:34
Las autoridades investigan las causas de la caída del niño en el piso 15 del conjunto residencial.
Niño cae de un piso 15 de un conjunto residencial en Fontibón.
Créditos:
Redes sociales.

Un lamentable hecho conmociona a la comunidad del occidente de Bogotá. En la madrugada de este domingo, un niño de 5 años perdió la vida tras caer desde el piso 15 de un conjunto residencial ubicado en el sector de Puente Grande, Fontibón. 

Según informaron las autoridades, el hecho ocurrió cerca de las 3:00 a. m. en la carrera 135 # 17-78. No obstante, cuando la Policía llegó al sitio, el menor se encontraba sin vida. 

Versiones preliminares también indican que el menor de edad se encontraba en el apartamento acompañado por su hermano, mientras su madre cumplía con su jornada laboral en un turno nocturno.

Ante esta dolorosa situación, las autoridades competentes ya avanzan en las verificaciones correspondientes para esclarecer los detalles de la tragedia. 

Este trágico suceso deja un profundo dolor entre los familiares del menor y los habitantes del sector, quienes lamentan la pérdida de una vida a tan corta edad.

Fontibón
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