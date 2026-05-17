Josse Narváez cuenta los secretos de Hombres a la plancha

Josse Narváez tuvo la gran oportunidad de regresar este año a la música, justo cuando su esposa, Cristina Hurtado, empezó a conducir la competencia musical ‘A otro nivel’. Todo esto gracias a su ingreso al selecto grupo de ‘Hombres a la plancha’.
El actor y cantante reingresó a la banda a principios de este año y ya lleva varios meses dando shows acompañado de nombres como Marcelo Cezán, Juanse Quintero, Mario Lora, César Amaya y Junior Cuesta.
Ahora, a Hombres a la plancha, en vista de expandir su temporada con shows en diferentes puntos de la geografía colombiana, tiene unos espectáculos pendientes en Bogotá, específicamente en el Royal Center el 27 y 29 de mayo y el 3 y 4 de junio.
A propósito, KienyKe.com conversó con Josse Narváez sobre cómo fue llegar a esta agrupación tan querida por los colombianos:
“Yo estoy muy feliz, estoy realmente realizado, feliz, orgullosísimo, amo cantar, estoy disfrutando muchísimo esto, que haya vuelto a mi vida. Es un regalo enorme de Dios y he tenido una inmensa fortuna porque estoy rodeado de unas grandes personas, primero que todo, unos extraordinarios artistas, unos camiones cantando, bailando, son increíbles, son hermosos, han sido generosos conmigo. Entonces, el cuadro está perfecto, yo me siento muy feliz y esta temporada evolución y lo que viene para este año 2026 es ya revolución. Esto es grande de verdad, es un show increíble que ellos han venido trabajando y que yo tuve que pegarme allí, estoy muy feliz de hacer parte de esta nueva familia”.
Vea aquí la entrevista completa en nuestro canal de YouTube:
Por otro lado, hablando de los sueños a futuro de Hombres a la plancha, César Amaya, otro de los integrantes, reveló que todos tienen el deseo de crear música original con el proyecto, esto fue lo que dijo:
“Uno de los sueños que se ha gestado entre todos nosotros, además porque, por ejemplo, Juanselín es una persona que compone muy bonito, Junior también ya tiene varios éxitos sonando con una artista nueva, maravillosa, José entiendo que también escribe, Marcelo ha escrito toda la vida. Mario también lo hace. Entonces, como a todos nos gusta eso, tenemos esa sensibilidad como para escribir, componer, queremos poder tener un proyecto también donde haya música propia con Hombres a la plancha, yo creo que el teatro ya también dijo, ‘Hey, nos gusta esa idea, vamos para adelante con eso’. Entonces, si Dios quiere este año vamos a hacer realidad ese ese sueño”.