Las dudas sobre el estado de salud de Luis Miguel continúan creciendo luego de que surgieran versiones enfrentadas sobre una presunta hospitalización del cantante en Nueva York.



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La información comenzó a circular después de que la periodista Gelena Solano asegurara en el programa El gordo y la flaca que el artista habría sido ingresado desde el pasado 11 de mayo en un hospital especializado en problemas cardiovasculares.

Según esa versión, el cantante estaría acompañado por su pareja, Paloma Cuevas, y permanecería bajo observación médica tras presentar un supuesto problema cardíaco.

A estos reportes se sumó la creadora de contenido Jacqueline Martínez, conocida como “Chamonic”, quien afirmó que el intérprete habría acudido inicialmente a una revisión médica luego de sentirse mal y que allí le habrían detectado una complicación relacionada con el corazón. Otros medios internacionales también replicaron la información durante las últimas horas, aumentando la preocupación entre seguidores del artista.