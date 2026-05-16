Las dudas sobre el estado de salud de Luis Miguel continúan creciendo luego de que surgieran versiones enfrentadas sobre una presunta hospitalización del cantante en Nueva York.
Lea: Diddy habría tenido romance con este miembro de la familia real británica
La información comenzó a circular después de que la periodista Gelena Solano asegurara en el programa El gordo y la flaca que el artista habría sido ingresado desde el pasado 11 de mayo en un hospital especializado en problemas cardiovasculares.
Según esa versión, el cantante estaría acompañado por su pareja, Paloma Cuevas, y permanecería bajo observación médica tras presentar un supuesto problema cardíaco.
A estos reportes se sumó la creadora de contenido Jacqueline Martínez, conocida como “Chamonic”, quien afirmó que el intérprete habría acudido inicialmente a una revisión médica luego de sentirse mal y que allí le habrían detectado una complicación relacionada con el corazón. Otros medios internacionales también replicaron la información durante las últimas horas, aumentando la preocupación entre seguidores del artista.
¿Qué se sabe del estado de salud de Luis Miguel?
En las últimas horas, comenzaron a aparecer publicaciones que desmienten la supuesta hospitalización. Una de ellas fue difundida desde la cuenta de Instagram “Luis Miguel The Idol”, donde se pidió a los fans no compartir “fake news” y se aseguró que el cantante se encuentra “en perfecto estado de salud”.
También puede leer: Samuel Morales, hijo de Kaleth Morales, habría sido escopolaminado y robado
Posteriormente, la revista Quién citó a una fuente cercana al cantante que también negó las versiones sobre un ingreso hospitalario. “Él está bien de salud. Lo que salió en la prensa son fake news”, aseguró la persona consultada por el medio.
Aunque los rumores recientes no han sido confirmados por su familia o su equipo, la salud del cantante ha sido motivo de atención en otras ocasiones debido a antecedentes médicos relacionados con problemas respiratorios, episodios de faringitis, cuadros gripales severos y complicaciones derivadas de COVID-19 en años anteriores.