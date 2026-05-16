Diddy habría tenido romance con este miembro de la familia real británica

La exduquesa de York, Sarah Ferguson, vuelve a ocupar titulares internacionales luego de que surgieran nuevas acusaciones sobre una presunta relación sentimental con el rapero estadounidense Sean "Diddy" Combs, actualmente condenado por delitos relacionados con tráfico sexual y prostitución.

Las revelaciones aparecen en una edición actualizada del libro The Rise and Fall of the House of York, escrito por el biógrafo británico Andrew Lownie, quien asegura que el artista y la integrante de la realeza británica habrían mantenido una relación secreta durante varios años.

El libro que revive la polémica alrededor de Sarah Ferguson

Según el autor, Sean Combs habría comentado en repetidas ocasiones a personas cercanas que mantenía encuentros íntimos con la exnuera de la reina Elizabeth II. El texto sostiene que ambos se conocieron en 2004 y que desde entonces habrían desarrollado una relación descrita como de “amigos con beneficios”.

De acuerdo con las versiones incluidas en el libro, Ferguson y el rapero se encontraban en hoteles y resorts de lujo ubicados en Europa y África, algunos con tarifas superiores a los 5.500 dólares por noche.

El relato también vincula el supuesto inicio de la relación con una fiesta organizada por Ghislaine Maxwell, excolaboradora y pareja del fallecido financiero Jeffrey Epstein, condenado por delitos sexuales.

Además, el autor afirma que el perfume Unforgivable, lanzado por el cantante en 2006, habría sido inspirado en las preferencias personales de Sarah Ferguson.

El equipo de Sarah Ferguson negó categóricamente las acusaciones

Tras la difusión de las afirmaciones, representantes de Sarah Ferguson rechazaron públicamente las versiones publicadas en el libro.

En declaraciones entregadas a The Telegraph, el entorno de Ferguson calificó las acusaciones como “completamente falsas” y aseguró que se trata de información “fabricada”.

La exesposa del príncipe Andrew de York ha permanecido alejada de la vida pública durante los últimos meses debido a las controversias relacionadas con su pasado vínculo con Jeffrey Epstein.

Los escándalos que rodean a la exduquesa de York

La figura de Sarah Ferguson volvió a ser objeto de debate internacional desde que salieron a la luz correos electrónicos enviados a Epstein en los que lo describía como un “amigo supremo”, luego de que supuestamente la ayudara a resolver importantes problemas financieros.

Posteriormente, Ferguson admitió públicamente que aceptar dinero del empresario fue “un error colosal”, declaraciones que aumentaron la presión mediática sobre la integrante de la familia real británica.

Como consecuencia de las polémicas, la exduquesa renunció a varias organizaciones benéficas con las que colaboraba, entre ellas British Heart Foundation y Prevent Breast Cancer.

Sarah Ferguson reapareció en Austria mientras crecen las controversias

Aunque ha mantenido un bajo perfil, recientemente fue vista en un exclusivo pueblo alpino de Austria, reconocido por su estación de esquí. Imágenes difundidas por The Sun mostraron a Ferguson descendiendo de un vehículo Mercedes mientras intentaba pasar desapercibida.

Antes de ese viaje, también asistió en Londres al bautizo de su nieta Athena Elizabeth Rose Mapelli Mozzi, acompañada por miembros de la familia real.