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Samuel Morales, hijo de Kaleth Morales, habría sido escopolaminado y robado

Vie, 15/05/2026 - 16:26
Samuel Morales, hijo de Kaleth Morales, apareció sano y salvo tras ser reportado como desaparecido en Bogotá. Su familia aseguró que fue víctima de la delincuencia.
Samuel Morales, hijo de Kalet Morales, apareció tras ser reportado como desaparecido
Créditos:
Redes sociales Samuel Morales

Samuel Morales estuvo presente en los Premios Nuestra Tierra 2026, realizados en el Teatro Colsubsidio de Bogotá, donde estaba nominado con su canción “El Heredero” en la categoría Mejor Canción Vallenata.

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Horas después de su aparición en la alfombra roja del evento, familiares y allegados reportaron que no tenían noticias sobre su paradero desde aproximadamente las 3:00 de la mañana del viernes 15 de mayo.

La alerta se difundió rápidamente en redes sociales mediante un comunicado compartido por personas cercanas al cantante, lo que generó preocupación entre seguidores del vallenato y fanáticos de la dinastía Morales.

Según relató Kanner Morales, tío del artista, en declaraciones a Tropicana Barranquilla, Samuel habría tomado un servicio de transporte por aplicación en Bogotá y presuntamente fue víctima de delincuentes que le suministraron escopolamina para robarle sus pertenencias.

Samuel Morales ya apareció y está con su familia

Horas más tarde, Ricardo Rodríguez, mánager del artista, confirmó que Samuel Morales apareció sano y salvo y entregó un parte de tranquilidad sobre su estado de salud.

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“Samuel Morales fue víctima de la delincuencia en la ciudad de Bogotá. Afortunadamente, se encuentra bien de salud. Todo está en orden y ya está en casa, descansando y rodeado de su familia”, señaló el representante mediante un comunicado publicado en redes sociales.

Samuel Morales, hijo de Kalet Morales, apareció tras ser reportado como desaparecido
Créditos:
Instagram Ricardo Rodríguez

El equipo del cantante también agradeció las muestras de apoyo y aseguró que el artista retomará próximamente sus actividades musicales.

El caso despertó gran impacto entre seguidores del vallenato debido a la historia familiar de Samuel, hijo del fallecido Kaleth Morales, recordado como una de las figuras más importantes del género y fallecido en 2005 tras un accidente de tránsito.

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