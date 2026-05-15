Samuel Morales estuvo presente en los Premios Nuestra Tierra 2026, realizados en el Teatro Colsubsidio de Bogotá, donde estaba nominado con su canción “El Heredero” en la categoría Mejor Canción Vallenata.



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Horas después de su aparición en la alfombra roja del evento, familiares y allegados reportaron que no tenían noticias sobre su paradero desde aproximadamente las 3:00 de la mañana del viernes 15 de mayo.

La alerta se difundió rápidamente en redes sociales mediante un comunicado compartido por personas cercanas al cantante, lo que generó preocupación entre seguidores del vallenato y fanáticos de la dinastía Morales.

Según relató Kanner Morales, tío del artista, en declaraciones a Tropicana Barranquilla, Samuel habría tomado un servicio de transporte por aplicación en Bogotá y presuntamente fue víctima de delincuentes que le suministraron escopolamina para robarle sus pertenencias.

Samuel Morales ya apareció y está con su familia

Horas más tarde, Ricardo Rodríguez, mánager del artista, confirmó que Samuel Morales apareció sano y salvo y entregó un parte de tranquilidad sobre su estado de salud.

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“Samuel Morales fue víctima de la delincuencia en la ciudad de Bogotá. Afortunadamente, se encuentra bien de salud. Todo está en orden y ya está en casa, descansando y rodeado de su familia”, señaló el representante mediante un comunicado publicado en redes sociales.