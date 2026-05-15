La edición 2026 de los Premios Nuestra Tierra reunió a los artistas más importantes de la música colombiana en el Teatro Colsubsidio de Bogotá, donde se reconoció el trabajo de cantantes, productores y agrupaciones que marcaron el último año en distintos géneros musicales.
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La ceremonia estuvo marcada por homenajes especiales a Juanes y Nicky Jam, además de múltiples reconocimientos para Yeison Jiménez, quien se convirtió en uno de los artistas más premiados de la noche.
Entre los galardonados también sobresalieron Shakira, Karol G, Feid, Ryan Castro y J Balvin.
Los ganadores de Premios Nuestra Tierra 2026
- Mejor artista global: Shakira
- Mejor canción global: “Papasito” – Karol G
- Mejor artista Nuestra Tierra del año: Yeison Jiménez
- Mejor canción/composición Nuestra Tierra del año: “Me toca a mí” – Morat y Camilo
- Mejor artista revelación: Aria Vega
- Mejor productor del año: Juan Pablo Vega
- Mejor álbum del año: “Ya es mañana” – Morat
- Mejor artista urbano: Ryan Castro
- Mejor canción urbana: “Rio” – J Balvin
- Mejor colaboración urbana: “Verano rosa” – Karol G y Feid
- Mejor artista afrobeat: Beéle
- Mejor canción afrobeat: “La Villa” – Ryan Castro y Kapo
- Mejor artista pop femenina: Ela Taubert
- Mejor artista pop masculino: Andrés Cepeda
- Mejor dúo o grupo pop: Timo
- Mejor canción pop: “Primera vez” – Opa! y Juliana
- Mejor artista popular: Yeison Jiménez
- Mejor canción popular: “Destino final” – Yeison Jiménez y Luis Alfonso
- Mejor artista vallenato: Silvestre Dangond
- Mejor canción vallenata: “Cosas sencillas” – Silvestre Dangond y Carín León
- Mejor artista tropical: Fonseca
- Mejor canción tropical: “Enamorarte mil veces” – Fonseca y Manuel Medrano
- Mejor artista folclor: Heredero
- Mejor canción folclor: “Caferxxo” – Feid y Nidia Góngora
- Mejor artista alternativo/rock/indie: Duplat
- Mejor canción alternativa/rock/indie: “El acuerdo” – Esteman y Daniela Spalla
- Mejor artista/DJ/productor dance electrónico: Sebaxxss
- Mejor canción dance/electrónica: “Aguaráchate” – Monsieur Periné
- Mejor video Nuestra Tierra: “La Villa” – Ryan Castro, Kapo y Gangsta
- Mejor concierto Nuestra Tierra: J Balvin – “Ciudad Primavera”
- Mujer raíz de Nuestra Tierra: Arelys Henao
- Mejor canción viral de Nuestra Tierra: “La Plena” – W Sound, Beéle y Ovy on the Drums
- Mejor fandom Nuestra Tierra: Jimenistas de corazón – Yeison Jiménez
Yeison Jiménez y Karol G, entre los más destacados
Yeison Jiménez fue uno de los grandes protagonistas de la noche al llevarse premios en categorías como Mejor artista Nuestra Tierra, Mejor artista popular y Mejor fandom.
Por su parte, Karol G ganó con la canción ‘Papasito’ y también fue reconocida por la colaboración ‘Verano rosa’ junto a Feid.
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La gala también reconoció el impacto internacional de Shakira, quien obtuvo el premio a Mejor artista global, reafirmando su vigencia en la industria musical.
La ceremonia concluyó con presentaciones en vivo y homenajes que celebraron la diversidad de sonidos y géneros que actualmente representan a la música colombiana dentro y fuera del país.