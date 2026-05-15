La edición 2026 de los Premios Nuestra Tierra reunió a los artistas más importantes de la música colombiana en el Teatro Colsubsidio de Bogotá, donde se reconoció el trabajo de cantantes, productores y agrupaciones que marcaron el último año en distintos géneros musicales.



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La ceremonia estuvo marcada por homenajes especiales a Juanes y Nicky Jam, además de múltiples reconocimientos para Yeison Jiménez, quien se convirtió en uno de los artistas más premiados de la noche.

Entre los galardonados también sobresalieron Shakira, Karol G, Feid, Ryan Castro y J Balvin.

Los ganadores de Premios Nuestra Tierra 2026

Mejor artista global: Shakira

Shakira Mejor canción global: “Papasito” – Karol G

“Papasito” – Karol G Mejor artista Nuestra Tierra del año: Yeison Jiménez

Yeison Jiménez Mejor canción/composición Nuestra Tierra del año: “Me toca a mí” – Morat y Camilo

“Me toca a mí” – Morat y Camilo Mejor artista revelación: Aria Vega

Aria Vega Mejor productor del año: Juan Pablo Vega

Juan Pablo Vega Mejor álbum del año: “Ya es mañana” – Morat

“Ya es mañana” – Morat Mejor artista urbano: Ryan Castro

Ryan Castro Mejor canción urbana: “Rio” – J Balvin

“Rio” – J Balvin Mejor colaboración urbana: “Verano rosa” – Karol G y Feid

“Verano rosa” – Karol G y Feid Mejor artista afrobeat: Beéle

Beéle Mejor canción afrobeat: “La Villa” – Ryan Castro y Kapo

“La Villa” – Ryan Castro y Kapo Mejor artista pop femenina: Ela Taubert

Ela Taubert Mejor artista pop masculino: Andrés Cepeda

Andrés Cepeda Mejor dúo o grupo pop: Timo

Timo Mejor canción pop: “Primera vez” – Opa! y Juliana

“Primera vez” – Opa! y Juliana Mejor artista popular: Yeison Jiménez

Yeison Jiménez Mejor canción popular: “Destino final” – Yeison Jiménez y Luis Alfonso

“Destino final” – Yeison Jiménez y Luis Alfonso Mejor artista vallenato: Silvestre Dangond

Silvestre Dangond Mejor canción vallenata: “Cosas sencillas” – Silvestre Dangond y Carín León

“Cosas sencillas” – Silvestre Dangond y Carín León Mejor artista tropical: Fonseca

Fonseca Mejor canción tropical: “Enamorarte mil veces” – Fonseca y Manuel Medrano

“Enamorarte mil veces” – Fonseca y Manuel Medrano Mejor artista folclor: Heredero

Heredero Mejor canción folclor: “Caferxxo” – Feid y Nidia Góngora

“Caferxxo” – Feid y Nidia Góngora Mejor artista alternativo/rock/indie: Duplat

Duplat Mejor canción alternativa/rock/indie: “El acuerdo” – Esteman y Daniela Spalla

“El acuerdo” – Esteman y Daniela Spalla Mejor artista/DJ/productor dance electrónico: Sebaxxss

Sebaxxss Mejor canción dance/electrónica: “Aguaráchate” – Monsieur Periné

“Aguaráchate” – Monsieur Periné Mejor video Nuestra Tierra: “La Villa” – Ryan Castro, Kapo y Gangsta

“La Villa” – Ryan Castro, Kapo y Gangsta Mejor concierto Nuestra Tierra: J Balvin – “Ciudad Primavera”

J Balvin – “Ciudad Primavera” Mujer raíz de Nuestra Tierra: Arelys Henao

Arelys Henao Mejor canción viral de Nuestra Tierra: “La Plena” – W Sound, Beéle y Ovy on the Drums

“La Plena” – W Sound, Beéle y Ovy on the Drums Mejor fandom Nuestra Tierra: Jimenistas de corazón – Yeison Jiménez

Yeison Jiménez y Karol G, entre los más destacados

Yeison Jiménez fue uno de los grandes protagonistas de la noche al llevarse premios en categorías como Mejor artista Nuestra Tierra, Mejor artista popular y Mejor fandom.

Por su parte, Karol G ganó con la canción ‘Papasito’ y también fue reconocida por la colaboración ‘Verano rosa’ junto a Feid.



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La gala también reconoció el impacto internacional de Shakira, quien obtuvo el premio a Mejor artista global, reafirmando su vigencia en la industria musical.

La ceremonia concluyó con presentaciones en vivo y homenajes que celebraron la diversidad de sonidos y géneros que actualmente representan a la música colombiana dentro y fuera del país.