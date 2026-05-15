La economía colombiana creció 2,2 % en el primer trimestre de 2026, frente al mismo periodo de 2025, según la serie original del Producto Interno Bruto, PIB.

El resultado estuvo impulsado principalmente por tres grupos de actividades económicas: administración pública, educación y salud; comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida; e industrias manufactureras.

Según el reporte, las actividades de administración pública y defensa, planes de seguridad social, educación, salud humana y servicios sociales crecieron 5,7 % y aportaron 0,9 puntos porcentuales a la variación anual.

Comercio e industria también aportaron

El grupo de comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos, transporte y almacenamiento, alojamiento y servicios de comida creció 2,9 %, con una contribución de 0,6 puntos porcentuales.

Por su parte, las industrias manufactureras también registraron una variación de 2,9 % y aportaron 0,3 puntos porcentuales al crecimiento anual del PIB.

El boletín del Indicador de Seguimiento a la Economía, ISE, correspondiente a marzo de 2026, refuerza esta tendencia. Para ese mes, el ISE en su serie original se ubicó en 128,91, lo que representó un crecimiento anual de 3,98 % frente a marzo de 2025. En la serie ajustada por efecto estacional y calendario, el crecimiento fue de 3,96 %.

Marzo mostró mejor dinámica económica

En términos mensuales, el ISE ajustado por efecto estacional y calendario creció 1,22 % en marzo frente a febrero de 2026. Además, en el periodo enero-marzo, el indicador registró una variación de 2,16 %, una cifra cercana al crecimiento trimestral del PIB reportado para el mismo periodo.

Por grandes grupos, las actividades terciarias fueron las de mayor dinamismo en marzo, con un crecimiento anual de 5,26 % en la serie original. Allí se agrupan sectores como comercio, transporte, servicios financieros, actividades inmobiliarias, administración pública, educación, salud y entretenimiento.

Las actividades secundarias, que incluyen industrias manufactureras y construcción, crecieron 3,17 % anual. Mientras tanto, las actividades primarias, relacionadas con agricultura, ganadería, pesca y explotación de minas y canteras, aumentaron 1,94 %.

El detalle del ISE muestra que el mayor aporte a la variación anual de marzo provino del grupo de administración pública, educación, salud, entretenimiento y otros servicios, que creció 6,56 % y contribuyó 1,66 puntos porcentuales al resultado total. Le siguió el grupo de comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida, con una variación de 3,78 % y un aporte de 0,71 puntos porcentuales.

Con estos resultados, los datos del DANE muestran que la economía mantuvo una senda positiva en el arranque de 2026, aunque con un crecimiento moderado y apoyado principalmente en el sector servicios.