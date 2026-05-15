La Alcaldía de Medellín puso en marcha una nueva estrategia de seguridad para proteger a los comerciantes de la ciudad mediante la instalación progresiva de 300 botones de pánico en diferentes zonas con alta actividad económica. En la primera fase ya fueron entregados 82 dispositivos silenciosos conectados directamente con la línea de emergencias 123.

La medida busca mejorar la capacidad de reacción ante delitos como hurtos, extorsiones y situaciones sospechosas que afectan a establecimientos comerciales en distintos sectores de la capital antioqueña.

Vea también: ¿La Alcaldía de Medellín opera como oficina de extorsión?

Así funcionan los botones de pánico en Medellín

Los dispositivos permiten enviar una alerta silenciosa en tiempo real a las autoridades, facilitando una respuesta rápida de la Policía Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Convivencia.

Según explicó la Administración Distrital, los botones fueron ubicados en puntos estratégicos dentro de los comercios para garantizar una activación discreta y segura, evitando poner en riesgo a quienes los utilizan.

La tecnología busca complementar las labores de vigilancia y control territorial en zonas comerciales de alta concurrencia.

Sectores donde ya fueron instalados

En esta primera etapa, Medellín distribuyó 82 botones de pánico en cuatro sectores priorizados de la ciudad:

Laureles/Estadio: 39 dispositivos

El Poblado: 25

Belén: 10

Guayabal: 8

Las autoridades indicaron que estas zonas fueron seleccionadas debido a su alta dinámica comercial y a la necesidad de fortalecer las capacidades de respuesta frente a hechos delictivos.

Medellín apuesta por tecnología para combatir el delito

Con esta iniciativa, la Alcaldía busca reducir los tiempos de reacción institucional y aumentar la percepción de seguridad entre comerciantes y ciudadanos.

Lea también: Medellín tendrá mega cárcel para sindicados

La estrategia hace parte de los planes de fortalecimiento tecnológico impulsados por el Distrito para mejorar la convivencia y enfrentar fenómenos de inseguridad urbana.

Además, las autoridades destacaron que el sistema permite una comunicación más efectiva con la línea 123 y facilita la atención inmediata de emergencias en tiempo real.

Comerciantes tendrán mayor respaldo de las autoridades

La instalación de estos dispositivos representa un nuevo apoyo para el sector comercial de Medellín, especialmente en zonas donde los empresarios han reportado preocupación por delitos como la extorsión y el hurto.

La Administración Distrital aseguró que continuará ampliando la cobertura de los botones de pánico en diferentes puntos de la ciudad durante las próximas fases del proyecto.