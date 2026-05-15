Conclusiones y acuerdos tras la visita de Trump a China

Donald Trump cerró su visita a China con un mensaje de acercamiento hacia Xi Jinping, pero con resultados todavía limitados. La reunión dejó anuncios económicos, conversaciones sobre Irán y una advertencia china sobre Taiwán.

La visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a China terminó este viernes 15 de mayo con una señal política clara: Washington y Beijing intentan estabilizar una relación marcada por tensiones comerciales, tecnológicas y geopolíticas. Sin embargo, el balance inmediato dejó más gestos diplomáticos que acuerdos plenamente confirmados.

Trump aseguró que las conversaciones con el presidente chino, Xi Jinping, produjeron “muy buenos resultados” y habló de acuerdos comerciales beneficiosos para ambos países. Desde Beijing, el Gobierno chino confirmó que hubo nuevos consensos sobre comercio, política internacional y cooperación estratégica, aunque varios de los anuncios específicos aún no tienen detalles públicos suficientes.

Comercio, Boeing y agricultura

Uno de los puntos centrales fue la agenda económica. Trump dijo que China aceptó comprar 200 aviones Boeing, además de mostrar interés en productos agrícolas y petróleo estadounidense. Funcionarios de su Gobierno también hablaron de posibles compras agrícolas por montos altos durante los próximos años.

Pero el alcance real de esos acuerdos sigue abierto. Reuters reportó que no hubo señales de avances concretos en temas sensibles como los chips avanzados de inteligencia artificial, las tierras raras o una solución definitiva a las tensiones comerciales heredadas de los últimos años. China, por su parte, habló de ampliar la cooperación económica, pero sin confirmar todos los compromisos anunciados por Washington.

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Irán y Taiwán marcaron los límites

La guerra con Irán también estuvo en la agenda. Según la Casa Blanca, ambos líderes coincidieron en que Irán no debe tener armas nucleares y en la importancia de mantener abierto el estrecho de Ormuz, clave para el tránsito mundial de hidrocarburos. Trump afirmó además que Xi se ofreció a ayudar en el conflicto y que China no suministraría apoyo militar a Teherán.

Aun así, no quedó claro si Beijing asumirá un papel activo para presionar a Irán. China reiteró su llamado a un alto el fuego y a la reapertura de las rutas marítimas, pero no anunció una medida concreta que cambie de inmediato el curso del conflicto.

El otro punto delicado fue Taiwán. Xi advirtió que un mal manejo de ese tema podría empujar a los dos países hacia una confrontación. Beijing considera la isla como parte de su territorio, mientras Estados Unidos mantiene una relación no oficial con Taipéi y apoyo en materia de defensa. El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que la política estadounidense sobre Taiwán no ha cambiado.

La reunión también tuvo una alta carga simbólica. Xi recibió a Trump con actos protocolarios y lo llevó al complejo de Zhongnanhai, una zona reservada del poder chino. El gesto fue leído como parte de una estrategia para proyectar estabilidad y mostrar una relación menos confrontacional entre las dos mayores economías del mundo.

Por ahora, el principal resultado de la visita parece ser una pausa en la tensión más que un giro definitivo. Lo que sigue dependerá de si los anuncios comerciales se formalizan, si China asume algún papel concreto frente a Irán y si Washington y Beijing logran mantener bajo control el pulso por Taiwán.