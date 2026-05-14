Cuba marcará este jueves un nuevo récord de apagones cuando, en el momento de mayor demanda energética, cerca del 70 % del país quede sin corriente de manera simultánea.

De acuerdo con datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE), la isla atraviesa una de las jornadas más críticas de su sistema eléctrico, en medio de una capacidad de generación muy por debajo de la demanda nacional.

El Ministerio de Energía y Minas informó además que la víspera se produjo una caída parcial del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), lo que provocó un apagón masivo desde las provincias orientales de Ciego de Ávila hasta Guantánamo.

Sistema eléctrico en crisis

Como consecuencia de la falla, salieron del sistema dos unidades de generación termoeléctrica: la unidad 6 de la central de Nuevitas y la unidad 3 de la Renté, además de la central fuel de Moa.

Estas se suman a otras nueve de las 16 unidades termoeléctricas del país que este jueves no están operativas por averías o trabajos de mantenimiento. Esta fuente representa cerca del 40 % del mix energético cubano.

Otro 40 % depende de motores de generación que requieren diésel y fueloil. Sin embargo, según el Gobierno cubano, esta fuente está prácticamente paralizada desde enero por el bloqueo de Estados Unidos, situación que La Habana ha calificado como una “asfixia energética”.

El 20 % restante de la generación proviene de gas y fuentes renovables.

Para la jornada, la UNE prevé una capacidad de generación de apenas 976 megavatios, frente a una demanda máxima estimada de 3.150 megavatios. Esto dejaría un déficit de 2.174 megavatios y una afectación real de 2.204 megavatios.

El Gobierno cubano reconoció que la situación del sistema eléctrico es “crítica”. En La Habana, los apagones han superado las 22 horas diarias en los últimos días, mientras que en algunas provincias los cortes alcanzan hasta dos jornadas consecutivas.

La crisis también ha aumentado el malestar social. En la capital cubana se reportaron pequeñas manifestaciones en municipios como San Miguel del Padrón, Diez de Octubre y Plaza de la Revolución.

Cuba enfrenta una grave crisis energética desde mediados de 2024, agravada desde enero por las restricciones petroleras impuestas por Estados Unidos, según el Gobierno cubano. La situación ha impactado la vida diaria de la población y ha profundizado la parálisis económica en varios sectores.